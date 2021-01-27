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Dünya Bill Gates'ten 'Aşıyla çip takma' açıklaması
Dünya

Bill Gates'ten 'Aşıyla çip takma' açıklaması

Microsoft'un kurucusu Bill Gates, sosyal medyada tartışılan koronavirüs aşısıyla insanlara çip takma iddialarına ilişkin, "Bundan dolayı şaşkınlık duyuyorum ve yakın zamanda biteceğini umuyorum” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-01-27 14:39:00 -
Bill Gates'ten 'Aşıyla çip takma' açıklaması

Salgının başladığı günden bu yana salgının kaynağı ve salgınla mücadele eden isimlerin amaçları ile ilgili milyonlarca teori üretilmiş ve bu teoriler internette yayılmıştı.

Bu teorilerin arasında ABD’nin önde gelen bulaşıcı hastalıklar uzmanı Anthony Fauci ve Gates’in, salgını insanları kontrol etmeye çalışmak için oluşturdukları, salgından maddi çıkar elde etmek istedikleri ve aşıları kullanarak insanları takip edebilecek mikroçipleri vücuda yerleştirecekleri de yer alıyordu.

aşkınlık duyuyorum"

Gates, Reuters’a yaptığı açıklamada, kendisi ve Fauci ile ilgili sosyal medyada dolaşan ve sayısı milyonlara ulaşan “çılgın komplo teorilerinin” büyük olasılıkla salgının yarattığı korku ortamı ve sosyal medyanın hayatımızdaki rolünün artması nedeniyle yayıldığını düşündüğünü söyledi.

Gates “Bu teorilerde benim ve Dr. Fauci’nin adının geçeceğini kimse tahmin edemezdi. Bundan dolayı şaşkınlık duyuyorum ve yakın zamanda biteceğini umuyorum” dedi.

2014 yılında Microsoft’un yönetim kurulu başkanlığı pozisyonundan ayrılan Gates, Bill and Melinda Gates Vakfı üzerinden corona virüsü ile küresel anlamda mücadele edilebilmesi için en az 1.75 milyar dolarlık kaynak sağlamıştı.

Gates, “İnsanlar buna gerçekten inanıyor mu? Bu konuda gerçekten araştırma yapmalı ve insanların davranışlarına nasıl etki ettiğini ve bunu azaltmak için neler yapabileceğimizi anlamalıyız” dedi.

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Yorumlar

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