Bill Gates: Zenginliği yasa dışı hale getirmek bir hata diyor! Neler oluyor neler, tek tek açıkladı

Bill Gates kısa bir süre önce temel küresel sorunları tartışmak üzere bir röportaj için gazetecilerle bir araya geldi ve iklim değişikliği, yapay zeka ve milyarderler etrafında büyüyen tartışmalar gibi konularda görüşlerini aktardı. İşte röportajdan birkaç önemli ayrıntı

Microsoft'un kurucu ortağı olarak üstlendiği rol ve Bill & Melinda Gates Vakfı aracılığıyla yürüttüğü hayırseverlik çalışmalarıyla tanınan Bill Gates, temel küresel sorunlar için gelecekte nasıl çözümler öngördüğünü anlattı. Fast Company'de yayınlanan röportaj, yaklaşmakta olan Netflix dizisi What's Next? The Future With Bill Gates adlı Netflix dizisinden önce (18 Eylül'de yayınlanacak) Gates'in hayatının merkezinde yer alan konuları doğrudan kendisinden dinlemek için eşsiz bir fırsat sağladı.

Yeni dizi Gates'in geleceğe yönelik vizyonunu sergilerken, bu röportajın asıl vurgusu iklim değişikliğini ele almanın karmaşıklığı ve yapay zekanın potansiyel riskleri ve ödülleri hakkındaki samimi düşünceleri oldu. Gates ayrıca gelir eşitsizliği hakkında da açıkça konuştu ve Bernie Sanders'ın milyarderlerin var olmaması gerektiği yönündeki argümanına yanıt vererek servet dağılımı ve inovasyonu teşvik eden ekonomik sistem hakkında kendi görüşlerini sundu. Röportaj, Gates'in bu kritik konulara ilişkin gelişen görüşlerine ve fark yaratabileceğine inandığı uygulanabilir çözümlere ışık tuttu.

İklim değişikliği ve teknoloji inovasyonu

Röportajın ana teması, Gates'in uzun zamandır tutkuyla bağlı olduğu bir konu olan iklim değişikliği oldu. Genç iklim aktivistleriyle yaptığı son tartışmalar sorulduğunda Gates, onların aciliyetinin ve hatta umutsuzluğunun kendisi için göz açıcı olduğunu itiraf etti. Genç neslin dile getirdiği derin endişe, özellikle de gelecekle ilgili korkuları, onu iklim kriziyle mücadele çabalarını iki katına çıkarmaya itti. Gates görüşmeyi değerlendirirken şunları söyledi: “Aciliyet konusundaki ciddiyetleri ve konuya bakış açıları çok önemliydi ve hatta umutsuzlukları beni daha agresif bir şekilde ilerlemeye motive etti. Ancak bu konuyu birinci öncelik haline getirmelerinin gerçekten nasıl bir fark yarattığını görmelerini sağlamak istedim.” Gates, iklim konularının küresel gündemde tutulmasında gençlerin yönlendirdiği aktivizmin çok önemli bir rol oynadığını vurguladı.

Gates ayrıca, sıfır emisyonlu çimento geliştiren Brimstone gibi şirketlere işaret ederek, çözüm sağlayabilecek iklim teknolojileri örneklerinin altını çizdi. Ancak bu inovasyonların yaygın olarak kullanıma açılması büyük bir zorluk teşkil ediyor. Hindistan gibi çimento talebinin arttığı ülkelerde Gates, yeşil teknolojinin dünya genelinde yaygın bir şekilde benimsenmesi gerektiğini kabul etti. Gates'in kurduğu bir şirket olan Breakthrough Energy Ventures, temiz enerjiyi uygun fiyatlı ve yaygın olarak kullanılabilir hale getirmeyi amaçlayarak bu tür teknolojilere aktif olarak yatırım yapıyor.

Yapay zekanın potansiyeli ve riskleri

Röportajda ayrıca Gates'in hem küresel sorunları çözmek için güçlü bir araç hem de artan enerji talebi de dahil olmak üzere yeni zorlukların potansiyel kaynağı olarak gördüğü yapay zeka konusu da ele alındı. Yapay zeka şirketlerinin faaliyetlerini genişletmesiyle birlikte, bu sistemleri çalıştırmak için gereken enerji de artıyor. Yine de Gates, yeni materyallerin keşfedilmesinde, daha verimli şebekelerin çalıştırılmasında ve iklim modellemesine yardımcı olmadaki rolüne dikkat çekerek, yapay zekanın yardımcı olma yeteneği konusunda iyimserliğini korudu. Gates, “Bu anlamlı ancak araba sürmek enerji gerektirir, binaları ısıtmak enerji gerektirir, malzeme yapmak enerji gerektirir. Dolayısıyla bunu bir perspektif içinde tutmalısınız" dedi. Yapay zekanın sağlık alanındaki potansiyelinden de bahseden Gates, yeni ilaçların geliştirilmesine yardımcı olabileceğini ve hatta sıtma ya da çocuk felci gibi hastalık salgınlarını önceden tahmin edebileceğini belirtti. Gates'e göre yapay zeka, iklim biliminden küresel sağlığa ve eğitime kadar pek çok alanı birbirine bağlayabilecek yatay bir teknolojiyi temsil ediyor. Ancak Gates, yapay zekanın enerji taleplerini yönetmenin ve onu destekleyecek altyapıyı ölçeklendirmenin hayati önem taşıdığı konusunda uyarıda bulundu. Bu artan talepleri karşılamak için rüzgar, güneş, jeotermal ve nükleer gibi yenilenebilir enerji kaynaklarına umut bağladığını ifade etti.

Milyarderler üzerine tartışma: Gates'in Bernie Sanders'a yanıtı

Röportajın kilit anlarından biri, Gates'e Bernie Sanders'ın milyarderlerin var olmaması gerektiği yönündeki argümanı sorulduğunda yaşandı. Yaklaşan dizinin bir bölümünde, Gates ve Sanders servet eşitsizliği hakkında doğrudan bir tartışmaya girdiği biliniyor. Konuyla ilgili olarak Gates de röportaj sırasında kendi bakış açısını ortaya koydu.

Gates, servet dağılımının daha adil olabileceğini kabul etmekle birlikte, servet yaratmanın kendisinin inovasyonu teşvik etmek için çok önemli olduğunu vurguladı. Gates, “Zenginliğe sahip olmamızın nedeni bir teşvik sistemine sahip olmamızdır. Komünist bir eşitleme ilkesiyle varlık yaratmayı imkansız hale getiren ülkeler var” dedi. Ekonomik büyümeyi adaletle dengelemenin önemini vurgulayan Gates, inovasyon ve ilerlemenin çabayı ve risk almayı ödüllendiren bir ekonomik sisteme bağlı olduğuna inanıyor. Gates zenginlerden daha yüksek vergi alınması gerektiği konusunda hemfikir olmakla birlikte, ekonomik büyümeyi engelleyebilecek önlemlere karşı uyarıda bulunarak “Zenginleri çok daha fazla vergilendirebileceğimizi düşündüğümü açıkça ifade ediyorum. Ancak zenginliği yasadışı hale getirme ya da %100 vergilendirme noktasına geldiğinizde, bunun bir hata olduğunu düşünüyorum" dedi.