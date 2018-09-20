Bilişimciler 22 Eylül’de İstanbul’da buluşuyor
“Bilişimciler Gelecek 5.0 Zirvesi”, 22 Eylül’de İstanbul’da gerçekleştirilecek.20 Eylül 2018 Perşembe 13:50
“Bilişimciler Gelecek 5.0 Zirvesi”, 22 Eylül’de İstanbul’da gerçekleştirilecek. Bilişim Grubu, Bilişim Medyası Derneği (BMD), Uluslararası Sosyal Medya Derneği (USMED) ile İstanbul Okan Üniversitesi’nin desteklediği zirvede, yapay zekanın kullanılabilir uygulamaları ele alınacak. Bilişimcilerin sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanacak zirvenin kapanış töreninde sektörden isimlere “Bilişim Sektörüne Değer Katanlar” plaketi takdim edilecek.
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