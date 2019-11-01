Bilişim Zirvesi'19 kapılarını açıyor

Bilişim Zirvesi'19 duvarın ardındaki en büyük gerçeğin VERİ olduğunu göstermek üzere "DATA TALKS – VERİ KONUŞUR" temasıyla 20-21 Kasım 2019 tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Hitachi, Cisco, Software AG, Turkcell, Google, Suse ve Netaş gibi Türkiye ve dünyanın teknoloji devlerinin yer aldığı Bilişim Zirvesi, veri üzerinden yarına nasıl hazırlanmamız gerektiğini ortaya koymayı hedefliyor. Veriyi “değere” dönüştürecek yeni nesil teknolojileri ve iş dünyasına yansımalarını kapsayan 18 farklı başlık, 5 ayrı salonda tartışılacak.

Türkiye’nin dijital gelişimini yönlendiren T.C. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofis Başkanı Dr. Ali Taha Koç’un ana konuşmacı olarak yer aldığı Bilişim Zirvesi açılış programında; Hitachi Vantara Dijital Çözümler Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Jonathan Bowl, Cisco Türkiye Genel Müdürü Didem Duru, Software AG Türkiye Genel Müdürü Ebru Kılıç Eker, T.C. Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurul Üyesi Hakan Yurdakul gibi önemli isimler yer alacak. Ayrıca gazeteci ve yazar Serdar Kuzuloğlu sunumu ile programa renk katacak.

2000 yılından bu yana iş dünyasının teknolojiyle dönüşen geleceğine ışık tutan Bilişim Zirvesi yeni çağın petrolü olarak kabul edilen veriyi temel alarak; yapay zekâ, robotik, nesnelerin interneti, mobilite, 5G, güvenlik, açık kaynak, büyük veri, bulut, kurumsal iş uygulamaları gibi yenilikçi teknolojileri iş dünyası açısından ele alıyor.