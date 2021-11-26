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Ekonomi Bilişim Personeli sınavına hak kazanan adaylar açıklandı
Ekonomi

Bilişim Personeli sınavına hak kazanan adaylar açıklandı

Dışişleri Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Uygulamalı-Yazılı/Sözlü Sınavına Katılmaya Hak Kazanan Adaylara İlişkin Duyuru yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-11-26 16:34:00 -
Bilişim Personeli sınavına hak kazanan adaylar açıklandı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre 29-30 Kasım ve 1-2 Aralık 2021 ile 7-8-9 Aralık 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Sözleşmeli Bilişim Personeli uygulamalı-yazılı/sözlü sınavına katılmaya hak kazanan adayların listesi yayımlandı.

Uygulamalı-yazılı sınav 29-30 Kasım ve 1-2 Aralık 2021tarihlerinde 10:00-12:30 ve 14:00-17:30 saatleri arasında, Dışişleri Bakanlığı (Doktor Sadık Ahmet Caddesi No:8 Balgat 06100 ANKARA) B Blok Kemal Arıkan, Mehmet Baydar ve Galip Balkar toplantı salonlarında gerçekleştirilecektir.

Adayların sınav saatinden yarım saat önce B Blok giriş katında hazır bulunmaları beklenmektedir.

Programın uygulamalı -yazılı/sözlü sınavın akışına göre değiştirilmesi mümkündür.

Adayların aşağıda belirtilen belgeleri eksiksiz olarak teslim etmek üzere beraberlerinde getirmeleri gerekmektedir.

İstenen Belgeler:

.Başvuru modülüne yüklenmiş olan tüm belgelerin geçerli birer sureti.

- Diploma ve sertifikaların onaylı suretleri veya asılları ile birlikte birer adet fotokopisi.

- E-devlet üzerinden alınmış, doğrulama kodu içeren belgeler.

- Başvuru için gerekli olan ıslak imzalı belgelerin asılları.

Güvenlik Soruşturması işlemleri için:

• Nüfus cüzdanı aslı ve iki adet fotokopisi,

• Adli sicil belgesi (e-Devlet üzerinden alınabilir),

• Fotoğraflı iki adet Güvenlik Soruşturması Formu (Onay bölümü boş bırakılacaktır) (Form için tıklayınız ),

• Erkek adaylar için yeni tarihli askerlik durum belgesi (e-Devlet üzerinden alınabilir),

Belgeleri eksik olanlar, gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ile sınava girme şartlarını taşımadıkları halde sınava girip başarılı olan adaylarla sözleşme düzenlenmeyecektir.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

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