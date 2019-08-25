0553 313 94 23

Bilinenden tam 3 katı fazla çıktı! Cep’te büyük tehlike

Geniş çaplı bir araştırmanın sonucunda, cep telefonlarından yayılan radyasyon miktarının uluslararası kuruluş ve şirketlerin belirttiği miktardan ortalama üç kat fazla olduğu belirlendi.

25 Ağustos 2019 Pazar 10:29
Bilinenden tam 3 katı fazla çıktı! Cep’te büyük tehlike

Yapılan bir araştırmada, cep telefonlarının yaydığı radyasyon miktarının uluslararası kuruluşların belirlediği ve şirketlerin belirttiği miktardan ortalama üç kat fazla olduğu belirlendi.

Araştırma kapsamında iPhone, Samsung ve Motorola'nın çeşitli modelleri Kaliforniya'da bulunan ve Federal İletişim Komisyonu'nun akreditesine sahip laboratuvarda test edildi.

Bağcılar Medipol Mega Üniversite Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Doktor Öğretim Üyesi Ömer Yazıcı da yaptığı açıklamada, "Cep telefonları düşük frekanslı radyasyon yayıyor fakat vücuda yakın mesafede tutulduğunda radyasyona maruziyet artıyor. Tedbirli olmak için cep telefonları olabildiğinde vücuttan uzak mesafede bulunmalı ve özellikle uyku sırasında vücuttan uzak tutulmalı. Pantolon ve gömlek ceplerinde taşınmamalı. Cep telefonlarıyla kısa görüşmeler yapılmalı" dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Ağustos 2019 Pazar 10:29
  1. cep telefonları
  2. radyasyon miktarı
  3. iPhone
  4. Samsung
  5. Motorola
  6. Kaliforniya
  7. Federal İletişim Komisyonu
  8. Bağcılar Medipol Mega Üniversite Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Doktor Öğretim Üyesi Ömer Yazıcı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Teröristler hendekleri terk ediyor
    1. Teröristler hendekleri terk ediyor
    2. Dolardaki gelgit ihracatçıyı geriyor
    3. CHP’li Haluk Pekşen: Cumhurbaşkanı..
    4. Egeli mobilyacılar, İtalyan mobilya..
    5. G7 Zirvesinin yankıları! Trump’ın..
    6. Altına hücum edip yüzde 30 kazandılar
    7. Yurtta hava durumu
    8. Suudi Arabistan hava üssüne saldırı
    9. Büyükşehir’den Anıtkabir temizliği
    10. Hükümette neler oluyor?
    11. Antalya’dan ev sahibi olmak için yeni..
    12. Gemlik Kent Konseyi Kadın Meclisi..
    13. Adana'da 76 düzensiz göçmen yakalandı
    14. Başkan Kılca ve meclis üyeleri,..
    15. (Özel) Altın burunlu köpekler AFAD’da..
    16. Fiziksel engelli Muhammed’e altın..
    17. Bigaspor sezonunun açılışını yaptı
    18. Bayraklı’da parklara kauçuk zemin
    19. Rıdvan Dilmen'den büyük övgü: Bir tek..
    20. Hasanoğlu’ndan katılım paylı destek
    21. Sivas'ta otomobil devrildi! 4 yaralı
    22. Kedi evleri Gemlik Belediyesi’nden
    23. Dünyanın en yaşlı porsuk ağacını..
    24. Karaman’da hasadı başlayan kavun..
    25. İnşaatta 44 şirketle Çin’e kafa..
    26. Bilinenden tam 3 katı fazla çıktı!..
    27. (Özel) Kazada kepçenin dişlisine..
    28. Mazıdağı’nda çıkan yangında 300 dönüm..
    29. Dünya Judo Şampiyonası başladı
    30. MSKM 1 milyon 476 bin 895 ziyaretçi..
    Talihsiz kadının kardeşi ve yakın arkadaşı yeniakit.com.tr’ye konuştu! İşte Emine Bulut cinayeti gerçeği
    Talihsiz kadının kardeşi ve yakın arkadaşı yeniakit.com.tr’ye konuştu! İşte Emine Bulut cinayeti gerçeği
    O tarihten itibaren emekliye 2 bin 150 TL!
    O tarihten itibaren emekliye 2 bin 150 TL!
    Günlerdir HDP binası önünde eylem yapıyordu! Oğlu polise teslim oldu
    Günlerdir HDP binası önünde eylem yapıyordu! Oğlu polise teslim oldu
    Muharrem İnce, görevden alınan HDP’li Ahmet Türk’ü ziyaret edecek
    Muharrem İnce, görevden alınan HDP’li Ahmet Türk’ü ziyaret edecek
    Ahmet Davutoğlu'na protesto: Yediğin ekmeğe ihanet etmeyeceksin
    Ahmet Davutoğlu'na protesto: Yediğin ekmeğe ihanet etmeyeceksin

    Günün Karikatürü

    25 Ağustos 2019
    Ahmet Davutoğlu: Defterler açılırsa birçok insan, insan yüzüne çıkamaz
    Ahmet Davutoğlu: Defterler açılırsa birçok insan, insan yüzüne çıkamaz
    Bakan Fahrettin Koca duyurdu: O ilacı artık Türkiye üretecek
    Bakan Fahrettin Koca duyurdu: O ilacı artık Türkiye üretecek