Bilin bakalım, 37 bin oy alan mı, 47 bin oy alan mı milletvekili oldu? Cumhur İttifakı, işte bu saçmalığa son verecek

2018 Genel Seçimleri'nde, Elazığ'da ilginç bir olay yaşandı. MHP 47 bin oy aldığı halde milletvekili çıkaramadı. CHP ise 37 bin oy aldığı halde vekil çıkarabildi.

İttifak uygulaması 2018 seçimlerinde ilk kez uygulandı ve gerekli düzenlemeler yapılamadan seçimlere gidildiği için böyle saçma vakalar yaşandı.

Ancak Cumhur İttifakı solcular gibi bağıramadıkları için, bu olay Türkiye gündemine oturamadı.

AK Parti - MHP işbirliğiyle getirilen seçim kanunu değişikliği, işte bu tablodaki, az oy alan CHP'nin vekil kazanıp, daha çok oy alan MHP'nin kazanamaması saçmalığna son verecek.

Şimdi Cumhur İttifakı, bu saçmalığa son verecek değişikilği TBMM'ye sevketti.