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Siyaset Bilin bakalım, 37 bin oy alan mı, 47 bin oy alan mı milletvekili oldu? Cumhur İttifakı, işte bu saçmalığa son verecek
Siyaset

Bilin bakalım, 37 bin oy alan mı, 47 bin oy alan mı milletvekili oldu? Cumhur İttifakı, işte bu saçmalığa son verecek

Son seçimlerde, Elazığ'da 47 bin oy alan MHP milletvekili çıkaramadı, buna karşın 37 bin oy alan CHP vekil çıkarabildi. Cumhur İttifakı'nın hazırladığı seçim kanunu değişikliği, az oy alan partinin kazanıp fazla oy alan partinin kaybettiği saçma sistemi sonlandıracak.

Yeniakit Publisher
2022-03-15 14:25:00 -
Bilin bakalım, 37 bin oy alan mı, 47 bin oy alan mı milletvekili oldu? Cumhur İttifakı, işte bu saçmalığa son verecek

2018 Genel Seçimleri'nde, Elazığ'da ilginç bir olay yaşandı. MHP 47 bin oy aldığı halde milletvekili çıkaramadı. CHP ise 37 bin oy aldığı halde vekil çıkarabildi.

İttifak uygulaması 2018 seçimlerinde ilk kez uygulandı ve gerekli düzenlemeler yapılamadan seçimlere gidildiği için böyle saçma vakalar yaşandı.

Ancak Cumhur İttifakı solcular gibi bağıramadıkları için, bu olay Türkiye gündemine oturamadı.

AK Parti - MHP işbirliğiyle getirilen seçim kanunu değişikliği, işte bu tablodaki, az oy alan CHP'nin vekil kazanıp, daha çok oy alan MHP'nin kazanamaması saçmalığna son verecek.

Şimdi Cumhur İttifakı, bu saçmalığa son verecek değişikilği TBMM'ye sevketti.

Seçim kanununda değişiklik teklifi açıklandı
Seçim kanununda değişiklik teklifi açıklandı

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Seçim kanununda değişiklik teklifi açıklandı

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Yorumlar

Mustafa

daralmış bölgede olur inşallah bu yeni sistemin içinde
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ADİL

İNŞALLAH ÇOK DİKKATLİ HAZIRLAMIŞ OLALAR KRİPTOLAR SIZAR VE BU İŞTENDE ONLAR KARLI ÇIKMASIN ÇOK DİKKAT ETMEK LAZIM
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