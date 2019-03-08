Bilim Merkezi’nde Bilim Haftası

Kayseri Bilim Merkezi, 8-14 Mart Bilim ve Teknoloji Haftası’nı yeni sergi alanları ve bir dizi etkinlikle kutluyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Bilim ve Teknoloji Haftası’nın ilk gününde Bilim Merkezi’ne giderek, etkinlikleri takip etti ve yeni açılan sergi alanlarını gezdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kayseri Bilim Merkezi’ne AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ile birlikte gitti. Başkan Çelik, Bilim ve Teknoloji Haftası nedeniyle Bilim Merkezi’ne gelen öğrencilerle görüştü ve Bilim Merkezi’ni nasıl bulduklarını sordu. Başkan Çelik, öğrencilerle birlikte 8-14 Mart Bilim ve Teknoloji Haftası nedeniyle Kayseri Bilim Merkezi öğretmenleri tarafından yapılan deneyleri izledi.

ÜÇ YENİ SERGİ ALANI

Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, AK Parti İl Başkanı Çopuroğlu ve öğrencilerle birlikte Bilim Merkezi’nde yeni açılan sergi alanlarını da gezdi. Yeni açılan Sağlık Sergi alanında: hastalıkları teşhis, izleme ve tedavi ederek insan hayatını iyileştirme amacıyla geliştirilmiş görüntüleme, çip üstü laboratuvar sistemleri, nöroprotez ve gen tedavisi gibi modern tıp teknolojileri yer alıyor.

Başkan Mustafa Çelik, daha sonra yine yeni açılan sergi alanlarından Uzay sergisini gezdi. Roketlerin nasıl çalıştığı, insan vücudunun uzaya nasıl uyum sağladığı ve hayatta kaldığı, uzay yürüyüşlerinin nasıl gerçekleştiği ve yerçekimsiz bir ortamda yaşamanın nasıl olacağının anlatıldığı sergi alanında incelemelerde bulunan Başkan Çelik, özellikle roketlerin çalışma şekillerini yakından takip etti.

Kayseri Bilim Merkezi’nde açılan bir başka sergi alanı da Havacılık Sergi Alanı oldu. Başkan Mustafa Çelik ve AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, burada Boeing 737 uçağının simülasyonu ile uçuş deneyimi yaşadı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, daha sonra Türkiye’nin en büyük planetaryumunda film izledi ve ardından dans eden ve spor yapan robotu inceledi. Başkan Mustafa Çelik, Bilim ve Teknoloji Haftası boyunca Kayseri Bilim Merkezi’nde gezilebilecek olan TÜBİTAK’ın sergisini de açtı.

KADINLAR GÜNÜ’NÜ UNUTMADI

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kayseri Bilim Merkezi’nde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü de unutmadı. Başkan Çelik, Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Ağaçlandırma Daire Başkanı Ayşe Önder ve Bilim Merkezi’nde görev yapan kadınlara karanfil verdi.