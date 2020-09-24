Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Alpay Azap açıkladı! Türkiye'de bir ilk gerçekleşti

Dünyada ve ülkemizde etkili olan ölümcül yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, önemli ifadeler kullandı.

Alpay Azap koronavirüs devam ederken Ankara'nın çevresindeki bir ilin ilçesinde kitle bağışıklığına ulaşıldığı bilgisini paylaştı.

Bir ilk olma özelliği taşıyor

Bilim Kurulu Üyesi Azap'ın verdiği bu bilgi Türkiye'de bir ilk olma özelliği nedeniyle dikkat çekiyor.

Habertürk'ten Muharrem Sarıkaya'nın köşe yazısında aktardıklarına göre; Prof. Alpay Azap ilçede yaşayanlara giriş çıkışların kapatılması uyarısında da bulundu. Azap'ın tavsiyesi şu şekilde: "Eğer yapabiliyorsanız kapatın ilçenizi kimse girip çıkmasın veya kontrolü giriş çıkış yaptırın, bir daha sorun yaşamazsınız"

Kitle bağışıklığı nedir?

Türkiye'de bir ilk olma özelliğine sahip olan kitle bağışıklığı şöyle tanımlanıyor:

Bireylerin büyük bir kısmının bağışıklığa sahip olduğu bir popülasyonda, bu tür insanların hastalık bulaşmasına katkıda bulunma olasılığı düşüktür, enfeksiyon zincirlerinin bozulma olasılığı daha yüksektir, bu da hastalığın yayılmasını durdurur veya yavaşlatır.