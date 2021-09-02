Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca ve Bakan Özer açıklamalarda bulunuyor... - CANLI

Koronavirüs salgını tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de etkisini sürdürüyor. Son günlerde artan vaka ve vefat sayıları yetkilileri tedirgin ederken, Bilim Kurulu Toplantısı'nda alınabilecek olan ek tedbirler görüşüldü.

Toplantıya Milli Bakanı ve YÖK Başkanı da katıldı

Bilim Kurulu'nun ana gündem maddelerinden biri de eğitimde alınacak tedbirler oldu. Topltantıya Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve YÖK Başkanı Erol Özvar da da katıldı.

Bakan Koca'nın açıklamaları

Bilim Kurulu Toplantısı sona ererken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca toplantıda ele alınan konulara ve salgındaki son gelişmelere yönelik açıklamalarda bulunuyor.

İşte Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Sizelere aşı programımız başlarken tünelin ucundaki ışık göründü demiştim. Bugün tünelin çıkışı görülüyor diyebilirim. son 4 haftalarda vaka sayılarında artışın özellikle aşı olmamış kişlerden kaynaklandığını belirtmiştim.

Bugün itibariyle 500 bine yakın olan aktif vakaların yüzde 81'i tam aşılı olmayan kişilerdir. Hastaneye yatan vatandaşlarımızın yaklaışık yüzde 90'ını da tam aşılı olmayan kişilerdir. Vefat eden vatandaşlarımızın yüzde 90'ı ya hiç olmamış ya da aşıları eksik kişilerdir.

Salgın hastalık sebebiyle gençlerin eğitiminin eksik kalması bugün ve geleceğimiz için çok üzücüdür. Endişesi olan velilerimiz olabilir. Eğer böyle düşünüyorsak önce veliler olarak bizler tedbirlere uymalıyız. Günlük hayatla tedbirin çelişmediğini göreceğiz. Bu dönemde öğretmen ve öğrencileri örnek alacağız, veliler olarak da örnek olacağız. Hep birlikte çaba gösterirsek zil sesinden sonra alarm sesi gelir diyenleri haksız çıkarırız. Öğretmenlerin motivasyonu hepimizden büyük olacak."

Bakan Özer'in açıklamaları

Milli Eğitim Bakanı Özer'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Okullarımızı 5 gün yüz yüze eğitime açmada sürekli bize yardımcı olan Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu üyelerine teşekkür ediyorum. Uzaktan eğitim ne kadar başarılı olursa olsun, yüz yüze eğitimin yerine geçemez. Bugün çocuklarımızın arkadaşları ve öğretmenleriyle sınıf ortamında eğitim görmesi elzemdir. Yüz yüze eğitime geçilimesi zorunluluk haline gelmiştir.

Yüz yüze eğitim için gerekli adımları Sağlık Bakanlığımız ile attık ve atmaya devam ediyoruz. Okullarımızda ihtiyaç duyulan maske, dezenfektan ve temizlik malzemelerini tüm okullarımıza gönderdik. Okullarda alınması gereken önlemler rehberini tüm valiliklere gönderdik.

2021-2022 eğitim öğretim yılında 650 milyon TL'yi tüm okullarımıza göndermiş bulunuyoruz. 58 bin okulumuz çin 113 bin kişilik temizlik personeli görevlendirildi. Milli Eğitim Bakanlığı olarak salgın sürecinde okullarımızın hijyen ihtiyaçlarını karşılayacak finansmana sahibiz.

Minikler okula başladı, 2 günlük uyum süreci sorumsuz bir şekilde tamamlandı.

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