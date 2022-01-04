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Korona Virüs Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman? Korona yasakları gelecek mi?
Korona Virüs

Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman? Korona yasakları gelecek mi?

Koronavirüs yasakları geri gelir mi? Koronavirüs salgınında vaka sayısı 50 bini aştı. Vatandaşlar bu sebeple Bilim Kurulu toplantısının ne zaman yapılacağını yeni tedbir kararlarının neler olacağını araştırmaya başladı. Peki, korona kısıtlamaları neler?

Yeniakit Publisher
2022-01-04 23:25:00 -
Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman? Korona yasakları gelecek mi?

Koronavirüs salgınında Omicron varyantının etkileri kendini göstermeye başladı. Vaka sayıları 50 bini aştı. Vatandaşlar ise yeni kısıtlamaların gündeme gelip gelemeyeceğini araştırmaya başladı. Peki, Bilim Kurulu toplantısı ne zaman yapılacak?

Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman? Korona yasakları gelecek mi?

2021 yılının son Bilim Kurulu toplantısı 29 Aralık’ta gerçekleştirildi. 2022’nin ilk toplantısı ise 5 Ocak Çarşamba günü gerçekleşecek. Toplantının ana maddesinin omicron varyantı olması bekleniyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 4 Ocak Salı günü verilerinin paylaşılmasının ardından sosyal medya hesabından “Omicron varyantı, İstanbul'daki vaka sayılarının, toplam vaka sayısının yarısını aşmasına neden oldu. Yeni varyanta bağlı vaka artışları şimdilik büyük şehirlerde dikkat çekse de aynı durum diğer illerde de kolayca yaşanabilir. Tedbirlere her yerde aynı ciddiyetle uyulmalıdır” mesajını yayımladı.

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