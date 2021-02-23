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Yaşam Bilim Kurulu Toplantısı bu hafta hangi gün?
Yaşam

Bilim Kurulu Toplantısı bu hafta hangi gün?

Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman yapılacak? Salgın sürecinde alınan kısıtlama kararlarında büyük rol oynayan önerilerin sunulduğu Bilim Kurulu Toplantısı ülke genelinde merakla bekleniyor. Peki, kademeli normalleşme adımlarının açıklanması beklenen Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman yapılacak?

Yeniakit Publisher
2021-02-23 23:53:00 -
Bilim Kurulu Toplantısı bu hafta hangi gün?

Bilim Kurulu Toplantısı ne zaman sorusu araştırma konusu olmaya devam ediyor. 1 Mart tarihinde başlayacak olan normalleşme adımları öncesinde gözler Kritik Bilim Kurulu Toplantısına çevrildi.

Bilim Kurulu Toplantısı bu hafta hangi gün?

Her hafta Salı günü gerçekleşen Bilim Kurulu Toplantısı geçtiğimiz hafta yapılmamış ancak alınan kararlar Bakan Fahrettin Koca tarafından sosyal medya hesabı twitter üzerinden yayınlanmıştu.

Bu hafta içerisinde yapılması beklenen toplantının ise henüz tarihi ve saati açıklanmadı. Konuyla ilgili Bakan Fahrettin Koca'dan açıklama gelir gelmez haberimizde olacaktır.

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