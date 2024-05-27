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Teknoloji Bilim kurgu filmlerini aratmayan deney! Gelecekte uyandırılmak için donduruldu
Teknoloji

Bilim kurgu filmlerini aratmayan deney! Gelecekte uyandırılmak için donduruldu

Yeniakit Publisher
2024-05-27 11:37:00 - 2024-05-27 11:37:00
Bilim kurgu filmlerini aratmayan deney! Gelecekte uyandırılmak için donduruldu

Avustralya’da seneler sonra yeniden hayata dönme umudu olan bir kişi, eksi 200 santigrat derecede donduruldu.

Avustralya'da bulunan Southern Cryonics şirketi, 80'li yaşlarındaki bir adamı başarılı bir şekilde dondurduklarını açıkladı.

Şirketin sahibi Philip Rhoades, işlemin çok stresli olduğunu, farklı günlerde yapılması gereken bir dizi prosedür olduğunu, düzgün hazırlanılmaması durumunda bir sürü terslik olabileceğini söyledi.

12 Mayıs'ta hayatını kaybeden fakat ismi açıklanmayan 80'li yaşlardaki adama 'dondurma' işleminin yapıldığı açıklanırken sürecin, ölümün hemen ardından başladığı belirtildi.

Buzla paketlendi

Yaşlı adamın cansız bedeni, hastanenin soğuk odasına taşındı, buzla paketlendi ve Cenaze İşleri Müdürlüğü'ne bu şekilde götürüldü.

Uzmanlar, yaşlı adamın cansız bedenindeki hücreleri korumak için bir sıvı pompaladı.
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Ardından kuru buzla kaplandı ve eksi 80 santigrat dereceye kondu.

Eksi 200 santigratta saklandı

Bu işlemlerin ardından adamın cansız bedeni, Southern Cryonics'in Holbrook tesisine getirildi ve vakum saklama bölmesi görevi gören özel bir tanka yerleştirilmeden önce sıcaklığı eksi 200 santigrat dereceye kadar düşürüldü.

Tekrar hayata dönme ihtimalinin bedeli 160 bin dolar

ABC News'in haberine göre bu 10 saatlik süreç, kişinin hayata döndürülme şansını garantilemek için gerçekleştiriliyor.

Southern Cryonics, bu işlem için ilk müşterisinden yaklaşık 160 bin dolar aldı.

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