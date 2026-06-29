Bilim insanlarından tarihi buluş: Elektriksiz deniz suyu arıtma!

Araştırmacılar, güneş enerjisini emerek tuzdan arındırma işlemini gerçekleştiren üç boyutlu fototermal buharlaştırma malzemesine nanopartikülleri örmek için özel bir yöntem tasarladılar.

Çinli bilim insanları, elektrik kullanmadan deniz suyunu tatlı suya dönüştürebilen yeni bir güneş enerjili tuzdan arındırma teknolojisi geliştirdiler.

Tuzdan arındırma, tuzlu suyu tatlı suya dönüştüren, enerji açısından oldukça yoğun bir süreç ve bu nedenle büyük ölçüde bol miktarda fosil yakıt rezervine sahip zengin ülkelerin tekelinde bulunuyor.

TUZDAN ARINDIRMA SÜRECİ

Tuzdan arındırma genellikle çok büyük miktarda enerji gerektiriyor ve genellikle pahalı olduğu için tercih edilmiyor. Ancak araştırmacılar, güneş ışığını daha verimli kullanan ve süreci çok daha ucuz hale getiren yeni bir malzeme yarattı. Araştırmacılar, güneş enerjisini emerek tuzdan arındırma işlemini gerçekleştiren üç boyutlu fototermal buharlaştırma malzemesine nanopartikülleri örmek için özel bir yöntem tasarladılar.

ENERJİYİ YÜZDE 45.7 AZALTIYOR

Yapılan testler, malzemenin yüzde 90.2'ye varan güneş enerjisi emilim oranına ulaştığını ve aynı hacimdeki deniz suyunu buharlaştırmak için gereken enerjiyi yüzde 45.7 oranında azalttığını gösterdi. Sistem, herhangi bir dış güç kaynağına bağlı kalmadan, yalnızca doğal güneş ışığı kullanarak deniz suyunu tatlı suya dönüştürmeyi başardı. İşlem, küçük bir deneme alanında gerçekleştirildi ve üretilen tatlı su, 5 metrekarelik bir tarım arazisini tam bir büyüme döngüsü boyunca sulamaya yetecek kadardı.

Ekip, sadece iki yıl sonra, bu teknolojiyi kullanarak su üretim maliyetinin şişelenmiş sudan daha düşük olacağına ve özellikle elektriğe erişimin sınırlı olduğu bölgelerde su kıtlığına düşük maliyetli ve sürdürülebilir bir çözüm sunacağına inanıyor.