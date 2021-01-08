Bilim insanlarından çığır açacak yöntem: Buzdan robotlar geliyor

Buzdan ötegezegenlere buzdan yapılma robotlar göndermeyi planlayan bilim insanları IceBot adlı robotun prototipi yaparak bu konuda çok önemli bir adım attı.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre, Uluslararası Akıllı Robotlar ve Sistemler Konferansı'nda (International Conference on Intelligent Robots and Systems- IROS) sunulan yeni bir çalışmada, Pensilvanya Üniversitesi'nin GRASP Laboratuvarı'ndan Devin Carroll ve Mark Yim, buzdan robot üretme fikrinin henüz başlangıç aşamasında olduğunu belirtti.

Elle üretilen ve 6,3 kilogram ağırlığındaki IceBot adlı robotun prototipi ilk etapta sorunsuz çalıştı. Robot temel hareket ve işlevleri yerine getirebiliyor ve oda sıcaklığında bile kısa sürede erimeden çalışabiliyor.

Fikir ve tasarımın geliştirilmesiyle, uzaya gönderilen robotların sık sık arızalanmasına farklı bir çözüm sunulabileceği düşünülüyor.

Araştırmacılar, ısı kullanılarak kesilip şekillendirilebildiği gibi farklı parçaların birbirine yapıştırılmasını da mümkün kıldığı için buzun temel madde olarak esnek bir kullanıma sahip olduğunu belirtti.

Çalışma, IceBot'un çoğunlukla buzdan oluşan ötegezegenlere ya da Antarktika'daki keşiflerde göreve gönderildiğinde, çevredeki buzları kullanarak kendisini tamir edebilmesini öngörüyor.