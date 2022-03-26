Bilim dünyası şokta! İnsan kanında bulundu

Günlük hayatta plastik malzemelerin kullanımı artıyor. Hollanda'da bilim insanları ilk kez insan kanında mikroplastik parçacıklar buldu. Yapılan çalışma sonucu mikroplastik parçacıkların vücutta hareket edebildiği ortaya çıktı.

İnsan kanında ilk kez bulundu

Hollanda'da yapılan bir araştırmada ilk kez insan kanında mikroplastiğe rastlandı. Tamamı sağlıklı 22 bağışçıdan kan örnekleri alındı, deneklerin 17'sinin kanında mikroplastik parçacıklar bulundu.

Çalışma kapsamında alınan kan örneklerinin yarısında, içecek şişelerinde yaygın olarak kullanılan ve kısaca PET olarak bilinen polietilen tereftalat maddesi görüldü.

Plastik poşet yapımında kullanılan maddeye rastlanıldı

Kan örneklerinin üçte birinde ürün paketlemede kullanılan plastik madde bulunurken, dörtte birinde plastik poşet yapımında kullanılan maddeye rastlandı.

Vrije Üniversitesi'nden Prof. Dr. Dick Vethaak, "Nefes aldığımızda maruz kaldığımız tüm mikroplastikler ve nanoplastikleri yutuyoruz. Aslında o kadar çok plastik var ki, kan dolaşımımıza bile girebiliyor" değerlendirmesinde bulundu.

Mikroplastikler vücutta hareket edebiliyor

Araştırma sonucunda, mikroplastik parçacıkların vücutta hareket edebildiği ve organlara yerleşebildiği de ortaya çıktı. Sonuçlar endişe verici olsa da halen cevaplanması gereken sorular üzerinde çalışmalar sürüyor.

Kandaki plastiğin vücuda etkileri incelenirken, bu parçacıkların böbrekte ya da safra kesesinde temizlenip temizlenmediği araştırılıyor.