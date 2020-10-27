Bilim diliyle Allah’ı anlattılar

Mustafa Ceylan İstanbul

Bu yıl 4’üncüsü düzenlenen “Bilimler Işığında Yaratılış Kongresi”, 34 üniversiteden 85 bilim insanının katılımıyla gerçekleşti. Köklü eğitim reformuna öncülük etmesi beklenen kongrede, materyalist Batı felsefesi ve inkarcı bilimin yanlışlarına vurgu yapıldı.

3 günlük fikir jimnastiği

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Bilimler Işığında Yaratılış Kongresi 22-24 Ekim tarihinde yapıldı. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın video mesajı gönderdiği 4. Uluslararası Bilimler Işığında Yaratılış Kongresi’nde bilim ve yaratılış konusu ele alındı. Moleküler Biyoloji, Genetik, Biyokimya, Fizik ve Bilgisayar Mühendisliği, Matematik, Astrofizik, Sosyoloji, Dinler Tarihi, Sanat Tarihi, Uluslararası İlişkiler, Temel İslâm Bilimleri, Biyoloji, Jeoloji, Felsefe, Tıp, Ziraat, Eczacılık, Edebiyat, Antropoloji, Eğitim, Psikoloji, Sümeroloji bilim dallarında 34 üniversiteden 85 ilim adamı kendi branşlarındaki en yeni bilgileri paylaştılar; ele aldıkları konuyla ilgili Kur’an âyetlerine atıfta bulundular; Gazali, İbn Sina, İbn Rüşd, İbn Haldun, Biruni, Cezeri, Cabir, Harizmi, Bediüzzaman Said Nursi gibi İslam bilginlerini fikirlerini kaynak olarak sundular.

Kur’an kurtarıyor

Kongreye Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yanı sıra, TÜGVA, TÜRGEV, İlim Yayma Cemiyeti, Hayrat Vakfı ve Aziz Mahmud Hüdaî Vakfı katıldı. Evrim teorisinin ve materyalist felsefenin insanı hayvan seviyesine düşürdüğüne dikkat çeken konuşmacılar; Kur’an’ın insanı “en şerefli varlık” seviyesine yükselttiğini, İslam bilginlerinin ve özellikle de son yüzyılın büyük düşünürü Bediüzzaman’ın evrimi ve materyalist felsefenin iddialarını çürüten “Risale-i Nur” adlı eserler kaleme aldığını belirttiler.

Alternatif modeller problemli

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi’nin ev sahipliğinde 22-24 Ekim tarihinde gerçekleştirilen kongreye online katılım sağlayan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, “İslam’ın ‘yaratılış’ fikrine karşı alternatif bir varoluş modeli iddiasıyla ortaya çıkan, bilimsel bir realite gibi kabul edilip sıkça gündeme getirilen her türlü düşünce ve ideoloji tepkiseldir, rasyonel açıdan da problemlidir” dedi.