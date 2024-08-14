Bilim adamlarından korkutan araştırma! Erkeklerin kanser olması ile...

Amerikan Kanser Derneği'nin yapmış olduğu araştırma kapsamında erkeklerin 2050 yılına kadar kanser vakalarında büyük bir artış yaşanacağı ve ölüm oranalrının hıla artacağı vurgusunda bulundu.

Bilim adamlarının son yıllarda kanser araştırmalarında yaptıkları çalışmalara ilişkin Amerikan Kanser Derneği'nin yaptığı araştırmalar tıp dünyasında büyük yankı uyandırdı.

2050 YILINA KADAR YÜZDE 93 ARTIŞ

2022 yılından 2050 yılına kadar yapılan analizlerde erkeklerin kanser vakalarının yüzde 84 artış olacağı, kanser nedeniyle ölüm oranlarının ise yüzde 93 oranında artış sağlayacağı öğrenildi.

Araştırmacılar erkekelrin kadınlara göre daha çok kansere yakalandığı, kansere yakalanma faktörlerine daha çok maruz kalıyor. Erkeklerin alkol ve sigara kullanım oranında iş yerlerinde de maruz kalınan kanserojen maddeker nedeniyle yakalanma olasılığı yükseliyor.

AKCİĞER KANSERİNDE BÜYÜK ARTIŞ

Kadınlara yönelik yapılan araştırmalar kapsamında ise kanserin önceden teşhis edilmesi ve tanısında kadınların daha avantajlı olduğu iddia edildi.2050 yılında ise en sık görülecek kanser türünün akciğer kanseri olacağı belirtildi.

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Uzmanların erkeklerde kasner tarama testlerini yapmaları gerektiğini, 2050 yılına kadar ise kanser vakalarında yüzde 77 artış göstereceği tahmin ediliyor. Uzmanların yapmış olduğu açıklama kapsamında ise nüfusun yaşlanması, tütün tüketimi, alkol kullanımı, hava kirliliği ve obezite gibi faktörler başlıca kansere yakalanma sebepleri arasında yerini alıyor.