Bilgisayar tabanlı buluşlar alanına Türkiye'den 92 başvuru

Adres Patent'ten yapılan açıklamaya göre, Türkiye de bilgisayar tabanlı patent başvuruları incelendiğinde, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi kurumlar tarafından yapılan 92 adet başvuru gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Adres Patent Genel Müdürü Cumhur Akbulut, Millî Eğitim Bakanlığının sınai mülkiyet alanında yapmış olduğu farkındalık çalışmalarının meyvelerini vermeye başladığını bildirdi.

Bilgisayar tabanlı buluşlar alanında Türkiye'den 92 adet başvuru yapıldığını belirten Akbulut, "Bu başvuruların Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi kurumlar tarafından yapılması sınai mülkiyet ekosistemi için oldukça kıymetli. İlave olarak, yapılan başvuruların 64'ü liseler tarafından gerçekleştirildi. Bu başvurular, ülkemizin sınai mülkiyet alanında dünyada daha etkin bir konuma gelmesi adına atılan adımların sonuçları. Kadın mucitlerin başvuru oranında yakaladığımız ivmeyi genç girişimcilerimiz ve öğrencilerimizin başvurularında da yakalayacağız." ifadelerini kullandı.

Mucitler daha fazla teşvik edilmeli

Akbulut, sanayideki çarkların dönmesine bağlı olarak Türkiye'deki mucitlerin de öne çıkmaya başladığını aktararak, "Üniversite-sanayi iş birliklerinin artması geliştirilen ürünlerdeki ticarileştirme oranlarını da artırıyor. Sonuç itibarıyla piyasaya sürülen her bir buluş sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda geliştiriliyor, üretiliyor. Özellikle burada buluşların geliştirilmesinde kritik yere sahip olan mucitler daha fazla teşvik edilmeli. Bu yönde alınacak aksiyonlar hem ülkemizin hem de sanayimizin daha fazla kazanmasını sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Ekonomik kalkınmayla sınai mülkiyet başvurularının doğru orantılı olduğunu vurgulayan Akbulut, şunları kaydetti:

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"Bu ekosistem içerisinde startup'lar önemli bir yere sahip. Son 11 yılda startup'lar tarafından yapılan patent başvuruları 20 kattan fazla artış gösterirken, buna bağlı olarak girişim ekosisteminin büyüklüğü de kendisini daha fazla göstermeye başladı. Bu ivmenin artan bir trendle yolunda devam edeceğini öngörüyoruz. Startup'lar tarafından yapılan patent başvuru sayılarının 9 binlere ulaşması ve ticarileştirme süreçlerinin de tamamlanmasıyla ülke ekonomisine istihdamdan gayri safi milli hasılaya kadar zincirleme bir etki oluşturacak."