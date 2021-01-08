Bilgisayar fiyataları ne kadar? Diz üstü, masa üstü bilgisayar fiyatları

Koronavirüs, bilgisayar ürünlerine talebi artırdı. Evden çalışma ve uzaktan eğitimin öne çıkmasıyla bilgisayarlar başta olmak üzere teknoloji ürünleri satışları yüzde 107,2 arttı. GfK araştırma şirketi verilerinden yapılan derlemeye göre, dünyada bilgi teknolojileri sektörü en çok yatırım yapılan alanların başında geliyor. Ocak-Eylül 2019 döneminde bilgi teknolojileri sektörünün 2 ana ürün grubu olan dizüstü ve masaüstü bilgisayarların cirosu 45 milyar dolar iken, 2020'nin aynı döneminde 51 milyar doları buldu. Dünya genelinde bilgi teknolojileri pazarı, 2020'nin üçüncü çeyreğinde, 2019 yılının aynı dönemine kıyasla yüzde 19,4'lük büyüme göstererek, toplam teknoloji pazarındaki payını yüzde 14,6'ya yükseltti.

Ocak-Eylül 2019 döneminde dizüstü ve masaüstü bilgisayarların perakende satışları 524 bin adet iken, COVID-19 salgınının da etkili olduğu 2020'nin aynı döneminde yüzde 81,7'lik artışla 952 bine yükseldi. Koronavirüs salgını nedeniyle birçok şirketin evden çalışma modeline geçmesi, dizüstü bilgisayarlara talebi artırdı. Bu talep üçüncü çeyrekte dünyada 20 milyon adede, Türkiye'de ise 420 bin adede ulaştı. Ocak-Eylül 2019 dönemini 305 milyon dolar ciroyla kapatan dizüstü bilgisayar pazarı, Ocak-Eylül 2020 döneminde yüzde 92,1 büyüyerek 586 milyon dolarlık ciroya ulaştı.

Notebook fiyatları

Notebook fiyatları 4 bin 300 TL’den başlıyor 20 bin TL’ye kadar çıkıyor.

MacBook fiyatları

Apple MacBook fiyatlarına bakacak olursak iyi bir MacBook almak isteyenler 14 bin 500 TL’den başlayan fiyatlarla MacBook sahibi olabilirler.

Diz üstü bilgisayar fiyatları

Vatandaşlar diz üstü bilgisayar olarak da arattırılmakta. Diz üstü bilgisayar fiyatları 4 bin TL’den başlayan fiyatlarla müşterilerini bekliyor.

Masa üstü bilgisayar fiyatları

Masa üstü bilgisayar fiyatları da yine bilgisayar alacaklar tarafından arama motorları üzerinden sorgulanmakta. Masa üstü bilgisayar da da 5 bin TL’den başlayan fiyatlara satıldığı görülmekte.