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Biletle değil abdestle girilecek

Başkan Erdoğan’ın “Ayasofya’yı müze değil, cami olarak ücretsiz ziyarete açabiliriz” açıklaması büyük heyecana yol açtı. Akit’e konuşan tarihçiler ve STK temsilcileri “Bu sözün Cumhurbaşkanının ağzından çıkması devrimdir. Fethin sembolü 85 yıl sonra asıl hüviyetine kavuşacak” dediler.

26 Mart 2019 Salı 09:54

 Harun Sekmen  Ö.Faruk Şahin 

Secde özlemiyle yanıp tutuşan Ayasofya’nın üstündeki kara bulutlar nihayet dağılıyor. Başkan Erdoğan’ın flaş açıklaması memnuniyetle karşılandı. 

Çok geç bile kaldık

Akit’e konuşan Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil, Ayasofya’nın fetih hakkı olduğunu vurgulayarak şunları ifade etti: “Ayasofya’nın ivedilikle cami olarak açılması elzemdir. Orası fetih hakkıdır. Batı, Ayasofya’nın kilise olmasını istiyorsa, bizim vatanımızda bizim olan bir yerin cami olması en doğal hakkımızdır. Bu vakte kadar kapalı kalması bile doğru değildi. Tez vakitte açılmalıdır.

Y. Zelanda’dan bize saldırdılar

Tarihçi yazar Şükrü Altın da şu değerlendirmede bulundu: “Ayasofya’nın cami olarak açılması tarihi bir haktır. Yeni Zelanda’dan İstanbul’a ve Ayasofya minarelerine tehdit yapılmasının cevabı 1453 yılında verilmişti. Ayasofya acilen eski hüviyetine döndürülmelidir. 85 yıldır bekleyen halkın özlemi yerine getirilmelidir. Ayasofya’nın ibadete açılması, camilerimize saldıranlara ve İslam düşmanlarına tokat gibi bir cevap olacaktır. Yeni Zelanda’daki saldırı Haç ile Hilâl’in, Batı’yla Doğu’nun, imanla inkârın bir parçasıydı. Bu saldırı İstanbul’a yapılmıştı. Bu saldırı Ayasofya’nın minarelerine yapılmıştı. Ezan sesine yapılmıştı.

Fatih’in ve fethin sembolü

Tarihçi Ensar Gökhan Dalkıran da, Ayasofya’nın fethin nişanesi olduğunu kaydederek, şunları dile getirdi: “Osmanlı Devleti var olduğu süre zarfında elde ettiği tüm başarıların tacı Ayasofya Camii olmuştur. İfade ettiği mana günümüzde hâlâ 1453 yılındaki etkisini korumaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Osmanlı Bakiyesi ve varisi olarak bu mananın tekrar farkına varmalı, Ayasofya’yı hüviyet-i asliyesine geri çevirmelidir. Fethin ve fetihlerin sembolü Ayasofya’da secdelere varılmalıdır. Başkan Erdoğan’ın bu minval üzere sarf ettiği sözler memnuniyet vericidir.

Kapı bir kere aralanmıştır

1960’lı yıllardan itibaren Ayasofya konusunda ciddi gayretler gösterildiğini ifade eden Tarihçi-Yazar Mustafa Armağan ise şunları anlattı: “Son zamanlarda bu hususta bir hassasiyet gevşeme tehlikesi belirmişti. Buna rağmen Cumhurbaşkanımızın böyle bir açıklama yapmış olması bizi sevince gark etti. Hemen cami yapılması gibi bir durumdan söz edilmedi ama, bu sözün bir Cumhurbaşkanının ağzından bir vaat olarak çıkması bile bir devrimdir. 85 yıldır burası cami olmayı bekleyen bir eser. Buranın kapısı aralanmıştır. Sonuna kadar açılacağı günler de yakındır. Bu önemli bir adımdır. Bunun arkasının gelmesi için gayretlerimizi devam ettirmeliyiz.

Yerinde bir karar

Diyanet-Sen Başkanı Mehmet Bayraktutar da şu değerlendirmede bulundu: “Olması gereken olur. Senelerdir İslam aleminin hasret duyduğu bir olaydır. Ayasofya Fatih Sultan Mehmed’in vakfiyesidir. Burada ibadete açılma değil de isminin müzeden camiye çevrilmesi söz konusudur. Burada esas olan milletin Ayasofya’yı ücretsiz olarak görmesidir. Böyle büyük bir kültürün para ile bu millete gezdirilmesi, zaten bu millete yapılan bir haksızlıktı. Cumhurbaşkanımızın aldığı karar son derece yerindedir.

Ecdada saygısızlık bitiyor

Kendi hafızamıza ihanet etmememiz gerektiğini belirten Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özcan Güngör de, şöyle konuştu: “Batı için de o aynı zamanda bir hafıza rolü görüyor. Fetihten utanmaktır oranın kapalı kalması. Ecdadımıza, edilen dualara, bırakılan vasiyete ve şühedaya saygısızlıktır kendi hafızamızı unutmak. Hem o kadar güçlü bir hafızadır ki Yeni Zelanda canisi bile onu hatırlamakta ve bize hatırlatmaktadır. Diğer yandan; bu ülkede orasının müze olarak kalmasını isteyenler ancak çok küçük bir azınlıktır ki zaten onlar fetihlere de karşı çıkanlardır.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 09:54
  1. İstanbul
  2. Ayasofya
  3. Başkan Erdoğan
  4. Akit
  5. Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil
  6. Tarihçi yazar Şükrü Altın
  7. Haç ile Hilâl
  8. Yeni Zelanda
  9. Tarihçi Ensar Gökhan Dalkıran
  10. Ayasofya Camii
  11. Tarihçi-Yazar Mustafa Armağan
  12. Diyanet-Sen Başkanı Mehmet Bayraktutar
  13. Fatih Sultan Mehmed
  14. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özcan Güngör

YORUM YAZ

  • Hy-hyHy-hy7 dk önce
    Açmaya kimsenin gücüde cesaretide yetmez...Açabilecek olan varsa ona ölümüne saygı duyarım.
  • HakanHakan8 dk önce
    Adam cami açmıyor müzenin ismini cami yapıp ücretsiz yapıyor gidince hoca olmayacak cami ibadetlerin yerine getiremeyeceksin ha ayrıca hatırlatırım Ayasofya da ki tavanlarındaki resimler tekrar çıkartan eski turizm bakanıydı. Hani şu istifa ettirilenlerden bu arada dinimize göre resim gibi objelerin olduğu alanlarda namaz kılınmaz . Bence çok sevinmeyin seçim zamanı uzaya gidiyoruz bile denebilir
  • AbdullahAbdullah12 dk önce
    İsrail mescidi aksayı sinagoga çevirirse kudurmak yok sonra, adamların kılıç hakkı dersiniz. Kudüs İsrailin başkenti.
  • ÖzkanÖzkan16 dk önce
    Açılsın! Geç bile kalındı!

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