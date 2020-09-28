  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Biletall
Ekonomi

Biletall

Ucuza bilet al | Günümüzde pek çok işlem internet üzerinden yapılmaya başlandı. İnternet üzerinden alışveriş yapıldığı gibi otobüs, uçak, hızlı tren, sinema biletleri satın alınabiliyor. Bu sayede hem zaman tasarrufu sağlanmış oluyor hem de promosyonlu kampanyalı biletlere erişim sağlanmış oluyor. Peki, online otobüs bileti nasıl alınır? | Promosyonlu uçak bileti al | En ucuz bilet nereden alınır? Hızlı tren bileti al.

Yeniakit Publisher
2020-09-28 20:47:00 -
Biletall

Kampanyalı bilet al | İnternet sayesinde pek çok önemli iş artık saniyeler içerisinde internette yapılıyor. Bilet alma işlemleri de internetten hızlıca yapılıyor. Peki, online bilet nasıl alınır?

Bilet al

İnternetten, uygulamalardan ya da telefon üzerinden otobüs, uçak, sinema, maç, tiyatro, hızlı tren gibi pek çok bilet satın alınabiliyor.

Otobüs bileti al

Otobüs bileti satın almak isteyenler nereden nasıl bilet satın alabileceklerini araştırıyor. Otobüs biletini tercih ettiğiniz firmanın şubelerinden, telefonla, internetten satın alabilirsiniz. Pek çok otobüs firmasının uygulaması da bulunuyor. Uygulamaları indirerek kampanyalı bilet satın alabilirsiniz. Ayrıca fırsat sitelerinde de otobüs bileti satılabiliyor.

Uçak bileti al

Promosyonlu bilet al | Uçak bileti arayanlar kampanyalı biletleri araştırıyor. Uçak biletini tercih ettiğiniz firmanın internet sitelerinden ya da uygulamalarından satın alabilirsiniz. Ayrıca acentelerden de uçak bileti satın alabilirsiniz.

THY ONLİNE BİLET ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Uçak bileti kaç gün önce alınmalı?

Uçak bileti satın alacak olanlar ucuza bilet nereden alacaklarını düşünüyor. İnternetten, uygulamalardan ve acentelerden uçak bileti satın alabilirsiniz. Biletinizi ucuza satın almak için seyahatinizi önceden planlamanız ve bileti 4 ila 10 hafta öncesinden almanız tavsiye ediliyor. Süre uzadıkça bilet fiyatları çok daha uygu oluyor. Ancak birkaç gün sonrası için bilet aldığınız da rakamlar son derece yüksek olabiliyor. Ayrıca salı ve cumartesi günü seyahatlerinde biletlerin diğer günlere göre daha ucuz olduğu biliniyor.

Bilet al uygulama

Uçak, otobüs, sinema vs gibi alanlarda bilet satın almak isteyenler uygulama mağazalarından pek çok firmaya ait uygulamayı indirebilir. Ayrıca fırsat sitelerini ve acentelerin uygulamalarını indirip kampanyalı biletlere göz atabilirsiniz.

İDO bilet al

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) bileti almak için İDO internet sitesine ya da uygulamasına göz atabilirsiniz. Ayrıca 444 44 36 ila 0850 222 44 30 nolu telefonlardan biletler hakkında bilgi alabilirsiniz.

İDO BİLETİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Hızlı tren bileti al

Hızlı tren bileti satın almak isteyenler TCDD internet sitesine ve uygulamasın tercih edebilir. Ayrıca 444 82 33 nolu telefondan bilet fiyatları ve taifelerle ilgili bilgi alabilirsiniz.

HIZLI TREN BİLETİ SATIN ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kemal Kılıçdaroğlu’ndan garip açıklama! ‘Yeni devlet kuruyorlar’
Dünya

Kemal Kılıçdaroğlu’ndan garip açıklama! ‘Yeni devlet kuruyorlar’

Ankara’da Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alarak açıklamalarda bulunan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, YPG’nin ayrı devlet kuracağını idd..
Türkiye harekete geçti! Yunan askerlerine tarihi şok
Gündem

Türkiye harekete geçti! Yunan askerlerine tarihi şok

Avrupa'nın dayattığı işgal haritasını yırtıp atan Türkiye, Yunanistan’ı asker bulundurulması uluslararası anlaşmalarla yasak olan adalardan ..
Pakistan yine şaşırtmadı! Azerbaycan için mesaj
Dünya

Pakistan yine şaşırtmadı! Azerbaycan için mesaj

Azerbaycan'a yönelik Ermenistan'ın gerçekleştirdiği hain sonrası Azerbaycan'a destek mesajları geliyor. İslam ülkesi Pakistan'ın Başbakanı I..
Satılık 2015 model Volkswagen Jetta
Satılık 2015 model Volkswagen Jetta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı