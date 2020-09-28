Kampanyalı bilet al | İnternet sayesinde pek çok önemli iş artık saniyeler içerisinde internette yapılıyor. Bilet alma işlemleri de internetten hızlıca yapılıyor. Peki, online bilet nasıl alınır?

Bilet al

İnternetten, uygulamalardan ya da telefon üzerinden otobüs, uçak, sinema, maç, tiyatro, hızlı tren gibi pek çok bilet satın alınabiliyor.

Otobüs bileti al

Otobüs bileti satın almak isteyenler nereden nasıl bilet satın alabileceklerini araştırıyor. Otobüs biletini tercih ettiğiniz firmanın şubelerinden, telefonla, internetten satın alabilirsiniz. Pek çok otobüs firmasının uygulaması da bulunuyor. Uygulamaları indirerek kampanyalı bilet satın alabilirsiniz. Ayrıca fırsat sitelerinde de otobüs bileti satılabiliyor.

Uçak bileti al

Promosyonlu bilet al | Uçak bileti arayanlar kampanyalı biletleri araştırıyor. Uçak biletini tercih ettiğiniz firmanın internet sitelerinden ya da uygulamalarından satın alabilirsiniz. Ayrıca acentelerden de uçak bileti satın alabilirsiniz.

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Uçak bileti kaç gün önce alınmalı?

Uçak bileti satın alacak olanlar ucuza bilet nereden alacaklarını düşünüyor. İnternetten, uygulamalardan ve acentelerden uçak bileti satın alabilirsiniz. Biletinizi ucuza satın almak için seyahatinizi önceden planlamanız ve bileti 4 ila 10 hafta öncesinden almanız tavsiye ediliyor. Süre uzadıkça bilet fiyatları çok daha uygu oluyor. Ancak birkaç gün sonrası için bilet aldığınız da rakamlar son derece yüksek olabiliyor. Ayrıca salı ve cumartesi günü seyahatlerinde biletlerin diğer günlere göre daha ucuz olduğu biliniyor.

Bilet al uygulama

Uçak, otobüs, sinema vs gibi alanlarda bilet satın almak isteyenler uygulama mağazalarından pek çok firmaya ait uygulamayı indirebilir. Ayrıca fırsat sitelerini ve acentelerin uygulamalarını indirip kampanyalı biletlere göz atabilirsiniz.

İDO bilet al

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) bileti almak için İDO internet sitesine ya da uygulamasına göz atabilirsiniz. Ayrıca 444 44 36 ila 0850 222 44 30 nolu telefonlardan biletler hakkında bilgi alabilirsiniz.

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Hızlı tren bileti al

Hızlı tren bileti satın almak isteyenler TCDD internet sitesine ve uygulamasın tercih edebilir. Ayrıca 444 82 33 nolu telefondan bilet fiyatları ve taifelerle ilgili bilgi alabilirsiniz.

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