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Bilet değişikliği için son gün

THY, 23 Haziran 2019 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Seçimleri nedeniyle yolcularına sunduğu bilet değişikliği süresinin yarın bitecek olması nedeniyle yolcuları uyardı.

31 Mayıs 2019 Cuma 09:35
Bilet değişikliği için son gün

THY, 23 Haziran 2019 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Seçimleri nedeniyle yolcularına sunduğu bilet değişikliği süresinin yarın bitecek olması nedeniyle yolcuları uyardı. Şirket, 6 Mayıs 2019 ve öncesinde biletleri düzenlenmiş, 23 Haziran 2019 gününü kapsayan tarihlerde İstanbul çıkışlı dış hat uçuşu ya da İstanbul çıkışlı/varışlı iç hat uçuşu olan yolcularının bu akşama kadar rezervasyon değişiklikleri ile hiç kullanılmamış biletlerle ilgili işlemlerin ücretsiz yapılacağını duyurmuştu.

Genel Kurul 28 Haziran’da

THY tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yapılan açıklamada ise genel kurul toplantısının daha önce ilan edilen 31 Mayıs 2019 Cuma günü saat 14:30 yerine, 28 Haziran 2019 Cuma günü saat 14:30’da gerçekleşeceği bildirildi.

Kâr dağıtımı açıklaması

Şirket tarafından KAP’a yapılan bir diğer açıklamada da, 2018 hesap döneminde 4.05 milyar lira net dönem kârı elde edildiği hatırlatılarak, “Yasal kayıtlarda ise geçici vergi beyannamesine göre 8.1 milyar lira net dönem zararı vardır. Ayrıca yasal kayıtlarda 10.06 milyar lira geçmiş yıllar zararları bulunmaktadır. Olağan Genel Kurul Toplantısında hissedarların görüş ve onayına arz edilmek üzere; ortaklığımız yasal kayıtlarında bulunan net dönem zararının geçmiş yıllar zararlarına transfer edilmesi, yasal kayıtlarda kar payı dağıtımına konu edilecek kaynak bulunmadığından, TFRS’ye uygun olarak hazırlanan mali tablolara göre elde edilmiş olan 4.05 milyar lira net dönem karının da geçmiş yıllar karlarına transfer edilmesi uygun olup 2018 yılı Kâr Payı Dağıtım Tablosu ekte sunulmaktadır” denildi.

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Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 09:35
  1. THY
  2. Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)
  3. İstanbul

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