Bilek güreşi müsabakaları yapıldı

Erzincan’da Okul Sporları faaliyetleri kapsamında bilek güreşi il birinciliği müsabakaları yapıldı.

Okul Sporlarının 2018-2019 Eğitim Öğretim yılı faaliyetleri aralıksız olarak devam ediyor. Okul Sporları gençler ve yıldızlar bilek güreşi il birinciliği müsabakaları Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Merkez spor salonunda gerçekleştirildi. Yaklaşık 100 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen müsabakalarda sporcular dereceye girmek adına kıran kırana mücadele ettiler. Büyük çekişmelerin yaşandığı Bilek güreşi il birinciliğinde kategorisinde ve kilosunda birinci olan sporcular grup müsabakalarında Erzincan’ı temsil etmek hakkı kazandı.Dereceye giren sporculara düzenlenen tören ile madalyaları takdim edildi.

DERECEYE GİREN SPORCULAR

A Genç erkekler sol kol kategorisinde; 50 kiloda Osman Şeker, 65 kiloda Berkay demir, 70 kiloda Ufukcan Çarbuğa, 75 kiloda Eren Çınar, 80 kiloda ise Hasan Şahbaz birinci oldu.

A genç erkekler sağ kol kategorisinde; 50 kiloda Eren Güneş, 55 kiloda Aliekber Kaya, 65 kiloda Muzaffer Tunç, 70 kiloda Ali Aksünger, 75 kiloda Refail Seyfet, 80 kiloda Emrullah Çapar, +80 kiloda ise Batuhan Baldoz birinci oldu.

B genç erkekler sağ kol kategorisinde;60 kiloda Atacan Dağdelen, 65 kiloda M. İbrahim Çardak, 70 kiloda Murat Cavaklı, +75 kiloda Mert Fırat birinci oldu.

B genç erkekler sol kol kategorisinde; 60 kiloda Ö. Faruk Kadıoğlu, 70 kiloda Direncem Akgün birinci oldu.

A genç kızlar sağ kol kategorisinde Dilara Ceren Cantürk birinci oldu.

Yıldız erkekler sol kol kategorisinde; 40 kiloda Buğra Efe İkinci, 45 kiloda H. İbrahim Topçu, 50 kiloda Kerem Güneş, 55 kiloda Berat Demir, 60 kiloda Erencan Çakmak, 65 kiloda Candemir Dağdeviren, 70 kiloda Arda Keskin, +70 kiloda ise Samet Odabaş birinci oldu.

Yıldız erkekler sağ kol kategorisinde; 40 kiloda Malik Özdoğan, 45 kiloda Yunus Emre Öztürk, 50 kiloda M. Emin Demir, 55 kiloda Serhat Atalay, 60 kiloda Mikail Nazır, 65 kiloda Yasin Şakar, 70 kiloda Kadir Ketçi, +70 kiloda ise Eren Turan birinci oldu.

Yıldız kızlar sol kol kategorisinde; 50 kiloda Melisa Emine Karakaptan, 55 kiloda Sedanur Karagöz, 60 kiloda Zeynep Doğan, 65 kiloda Selinay Can, +65 kiloda ise İrem Alıcı birinci oldu.

Yıldız Kızlar sağ kol kategorisinde ise; 45 kiloda Berna Hafsa Güneş, 50 kiloda İrem Topçu, 55 kiloda Nesrin Naz Şengül, 60 kiloda Buse Koçak, 65 kiloda Hayrunisa Çalık, +65 kiloda ise Fatma Yüksel birinci oldu.