Bilek Güreşi Gençler Türkiye Şampiyonası sona erdi

Okul Sporları Federasyonu tarafından Karabük’te düzenlenen Bilek Güreşi Gençler Türkiye Birinciliği (Kız-Erkek) müsabakaları sona erdi.

Merkez Yeni Spor Salonu’nda 13-14 Nisan 2019 tarihleri arasında düzenlenen Okul Sporları Bilek Güreşi Gençler B Türkiye Birinciliği müsabakaları sona erdi. Katılım ve ilginin yoğun olduğu yarışlara mücadele eden bin 210 sporcu 40 kategoride yarıştı. Kız ve erkeklerin karışık yarıştığı müsabakalarda dereceye girmek isteyen sporcular kıyasıya bir mücadele gösterdi. Yarışmada çeşitli kilolarda sağ ve sol kol müsabakalarında 320 sporcu dereceye girdi.

Dereceye giren sporculara ödülleri Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Abdülkadir Çetin ve protokol üyeleri tarafından verildi.