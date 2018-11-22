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Bileğinin gücüyle "dünyanın" engelini aştı

- İlk katıldığı uluslararası yarışma olan 21. Bedensel Engelliler Bilek Güreşi Dünya Şampiyonası'nda kadınlar +65 kiloda üçüncülük elde eden 32 yaşındaki Meryem Yıldırım, bir sonraki organizasyonda kürsünün zirvesinde yer almayı hedefliyor- Milli sporcu Meryem Yıldırım:"Spor insana engelini unutturuyor. Müsabakada engelli değilsiniz. Spora başladığımdan beri kendimi engelli olarak görmüyorum"

22 Kasım 2018 Perşembe 11:16
Bileğinin gücüyle "dünyanın" engelini aştı


KOCAELİ (AA) - KADİR YILDIZ - Türkiye'nin ev sahipliğinde geçen ay Antalya'da düzenlenen 21. Bedensel Engelliler Bilek Güreşi Dünya Şampiyonası'nda kadınlar oturarak sol kol +65 kiloda üçüncü olan 32 yaşındaki milli sporcu Meryem Yıldırım, kürsünün zirvesini elde edebilmek için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor'un milli sporcusu Meryem Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2008 yılında trafik kazası geçirdiğini söyledi.

Yaşadığı kaza sonrasında hayata küsmediğini aktaran Meryem, kendisini geliştirmek için birçok kursa ve seminere katıldığını kaydetti.

Meryem, bir dernek başkanının tavsiyesi üzerine spora yöneldiğini ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor'da haltere başladığını aktardı.

Daha sonra bilek güreşine geçtiğini anlatan Meryem Yıldırım, "Halter yaptığım için spora bir yatkınlığım vardı. Kağıtspor'dan Kenan Eroğlu hocamla görüştük ve bilek güreşine başladım. İlk katıldığım Türkiye Şampiyonası'nda ikincilik elde ettim. Çalışmalarıma ara vermeden devam ettim. Spor yapmayı seviyorum. Evliyim, antrenmanların haricinde evimdeki işlerimi yapıyorum. Eşim de engelli bir bilek güreşi sporcusu, onun da desteğini görüyorum." diye konuştu.


- "Spora başladığımdan beri kendimi engelli olarak görmüyorum"


Milli sporcu, haftanın 3 günü ağırlık antrenmanı, bir günü de bilek güreşi müsabakası yaptıklarını anlatarak, Antalya'da düzenlenen 21. Bedensel Engelliler Bilek Güreşi Dünya Şampiyonası için iyi bir hazırlık dönemi geçirdiğini söyledi.

Organizasyonda zorlu rakiplerle karşılaştığını belirten Meryem, şunları kaydetti:

"Şampiyona benim için güzel geçti. Hocalarımızı mahcup etmedim. Biraz heyecanım vardı ama ilk kez katıldığım Dünya Şampiyonası'nda üçüncülük elde ettim. En büyük hedefim, bayrağımızı en üst seviyede dalgalandırmak. Aynı zamanda ev hanımıyım. Eşim de bedensel engelli. Evde yemeğimi yapıyorum, antrenmana geliyorum. Her ikisini de en iyi şekilde yapmaya çalışıyorum. Yeter ki insan istesin, insan her şeyi başarıyor. Spor bizim hayatımız oldu. Spor insana engelini unutturuyor. Müsabakada engelli değilsiniz. Spora başladığımdan beri kendimi engelli olarak görmüyorum. Allah'a şükürler olsun başarıyoruz, bu da bizi mutlu ediyor. Bu yıl dünya üçüncüsü oldum ama bir sonraki yarışmada dünya şampiyonu olmayı amaçlıyorum."

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor Bilek Güreşi Antrenörü Kenan Eroğlu, Meryem Yıldırım'ın halter çalışırken bileklerindeki gücü fark ettiğini belirterek, kendisini bilek güreşine yönlendirdiklerini söyledi.

Meryem Yıldırım'ın kısa sürede milli takıma katılmaya hak kazandığını dile getiren Eroğlu, "Milli takıma katıldıktan sonra ciddi bir hazırlık yapıldı. Dünya Şampiyonası için zorlu bir antrenman süreci yaşadı. Çok emek verdi. Tekerlekli sandalyede olmasına rağmen antrenman aksatmadı, kar, yağmur demedi. Kürsüye çıkacağına inanıyordum. Dünya Şampiyonası'nda biraz heyecanı vardı. Ufak bir hatayla finali kaçırdı. Belki tecrübe eksikliğinden oldu. Bir sonraki Dünya Şampiyonası'nda kürsüdeki yerini yükseltecek." şeklinde konuştu.

Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 11:16
  1. 21. Bedensel Engelliler Bilek Güreşi Dünya Şampiyonası
  2. Bedensel engelli
  3. bilek güreşi
  4. Meryem Yıldırım

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