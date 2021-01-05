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Aktüel Bilecik'te yasa dışı silah operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı
Aktüel

Bilecik'te yasa dışı silah operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2021-01-05 14:35:34 -
Bilecik'te yasa dışı silah operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

BİLECİK (AA) - Bilecik'te, kurusıkı tabancaların namlusunu değiştirerek yasa dışı ticaretini yaptığı öne sürülen 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Vezirhan beldesindeki devriye görevi sırasında şüphe üzerine A.A'yı durdurdu.

Bu kişinin üzerinde, namluları değiştirilmiş 2 tabanca, kurusıkı ve tabanca fişekleri, namlu değiştirmede kullanılan malzemeler ile çeşitli parçalar ele geçirildi.

A.A'nın birlikte yaşadığı H.D'nin evinde yapılan aramalarda ise 9 kurusıkı tabanca, 10 şarjör ve 17 fişek ile tabanca yapımında kullanılan yedek parçalar bulundu.

Gözaltına alınan A.A. ve H.D'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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