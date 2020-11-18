  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Bilecik'te tarihi hamam alanında kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı
Aktüel

Bilecik'te tarihi hamam alanında kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-11-18 14:41:51 -
Bilecik'te tarihi hamam alanında kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı

BİLECİK (AA) - Bilecik'te tarihi İpek Yolu üzerinde bulunan Koyunlu Hamamı bölgesinde kaçak kazı yapan 5 şüpheli, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İnhisar ilçesine bağlı Koyunlu köyündeki Koyunlu Hamamı bölgesinde kaçak kazı yapıldığı tespiti üzerine çalışma başlattı.

Fiziki ve teknik takip sonucu bölgeye operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, E.K. (37), M.H. (34), R.I. (42), M.A. (63) ve S.F'yi (24) suçüstü yakaladı.

Bölgede yatak, yorgan ve battaniyelere rastlayan ekipler, çeşitli delici ve kırıcı aletlere de el koydu.

Jandarma ekipleri, 5 kişiyi ifadeleri alınmak üzere İnhisar Jandarma Komutanlığına götürdü.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Savcı Sayan duyurdu: Yeni parti kuruluyor!
Siyaset

Savcı Sayan duyurdu: Yeni parti kuruluyor!

AK Partili Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, sosyal medya hesabından Türkiye'nin birliğini ve beraberliğini savunan Kürt siyasetçilerin yen..
PKK'nın varlığını bitirecek anlaşma uygulamaya konuldu
Dünya

PKK'nın varlığını bitirecek anlaşma uygulamaya konuldu

Irak merkezi hükümeti ve IKBY yetkilileri, terör örgütü PKK'nın Musul'un Sincar ilçesindeki varlığını sonlandıracak anlaşmayı uygulamaya baş..
İsrail Şam'a hava saldırısı düzenledi
Dünya

İsrail Şam'a hava saldırısı düzenledi

İsrail'in, Suriye'nin başkenti Şam'a hava saldırısı gerçekleştirdiği açıklandı.
Satılık 2010 model Citröen Nemo
Satılık 2010 model Citröen Nemo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay