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Bilecik'te otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Bilecik'in Bozüyük ilçesindeki çevre yolunda, sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere vuran araçta bulunan 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

21 Ocak 2019 Pazartesi 18:32
Bilecik'te otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil bariyerlere çarptı. Kazada, 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, Bozüyük çevre yolunda meydana geldi. Bursa'dan Eskişehir'e giden Özcan Yılmaz (46) yönetimindeki 06 BU 376 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazada yaralanan sürücü Özcan Yılmaz ve araçta bulunan Nimet YıldızTaşkan (72) ambulansla Bozüyük Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Nimet Yıldız Taşkan doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Haber Tarihi: 21 Ocak 2019 Pazartesi 18:32
  1. Eskişehir
  2. Bursa
  3. Bilecik
  4. Bozüyük
  5. trafik kazası
  6. ölü ve yaralı var
  7. Nimet Yıldız Taşkan

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