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Aktüel Bilecik'te motosikletlinin 5 yaşındaki çocuğa çarpması güvenlik kamerasında
Aktüel

Bilecik'te motosikletlinin 5 yaşındaki çocuğa çarpması güvenlik kamerasında

Yeniakit Publisher
2020-10-16 13:43:56 -
Bilecik'te motosikletlinin 5 yaşındaki çocuğa çarpması güvenlik kamerasında

BİLECİK (AA) - Bilecik'te, motosikletlinin 5 yaşındaki çocuğa çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Cuma Ç. idaresindeki 11 EC 849 plakalı motosiklet, İsmetpaşa Mahallesi Selöz Caddesi'nde kaldırımdan karşıya geçmek üzere yola çıkan 5 yaşındaki çocuğa çarptı.

Kazada yaralanan olmazken, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri motosiklet sürücüsü ve çocuğa sağlık kontrolü yaptı.

Öte yandan kaza anı çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Görüntülerde, çocukların kaldırımda oyun oynadığı sırada bir çocuğun karşı kaldırıma geçmek üzere koşmaya başlaması ve motosikletin çarpması yer alıyor.

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