  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Bilecik’te iki bina arasına sıkışan yavru köpek kurtarıldı

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde, istinat duvarı ile ev duvarı arasındaki boşluğa sıkışan yavru köpek, itfaiye ve zabıta ekiplerince kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-09 09:58:25 -
Bilecik’te iki bina arasına sıkışan yavru köpek kurtarıldı

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde, istinat duvarı ile ev duvarı arasındaki boşluğa sıkışan yavru köpek, itfaiye ve zabıta ekiplerince kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre, Camikebir mahallesi Ankara Caddesi’nde yolun karşısına geçmeye çalışan bir yavru köpek, araçlardan kaçtı ve iki bina arasındaki boşluğa girdi. Boşluğun daralan bölümünde sıkışan yavru köpeğin sesini duyan vatandaşlar, Osmaneli Belediyesine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ve zabıta ekipleri, köpeğin sıkıştığı yere ulaşabilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin kısa sürede ki çalışma sonunda itfaiye ekipleri, köpeğe ulaşmayı başardı. Sıkıştığı yerden yara almadan çıkarılan yavru köpeğe itfaiye ekipleri ilk olarak su verdi. Sıkıştığı yerden kurtarılarak zabıta ekiplerine teslim edilen yavru köpek, daha sonra Osmaneli Belediyesine ait Sokak Hayvanları Bakım Merkezine götürüldü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık teraslı dubleks daire
Satılık teraslı dubleks daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı