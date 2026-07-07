Bilecik'te hobiyle 2 dönümde başlayan çilek bahçesi 8 yılda 42 dönüme ulaştı

Bilecik'in Ulupınar köyündeki bir bahçe, hafta sonları şehir dışından gelen sepetli ziyaretçilerle doluyor. Sebebi basit ama alışılmadık.

Yalçın Nar, hobi olarak 2 dönümlük bir alanda çilek yetiştirmeye başladı. Bugün aynı iş 42 dönüme ulaştı.

Üretim öyle büyüdü ki Nar, artık pazarda satacak çilek bulamıyor. Çünkü çileği toplayan da satın alan da doğrudan bahçeye geliyor.

2 dönümden 42 dönüme: 8 yıllık büyüme

Nar, Bilecik merkeze bağlı Ulupınar köyünde yaşıyor. İşe, kendileri ve çocuklarının yiyeceği kadar çilek üretmek için başladı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü desteğiyle bahçesinden yüksek verim aldı. Alanı önce 6 dönüme, ardından 16 dönüme, son olarak 42 dönüme çıkardı.

Bugün arazide 100 bin kök çilek var. Yıllık üretim 100 tona ulaştı.

Sepetini al, dalından seç, çıkışta tarttır

Bahçenin farkı toplama düzeninde. Nar, “Bu işe hobi olarak 2 dönümlük bir alanda başladık. Daha sonra vatandaşın yoğun isteği üzerine üretim alanımızı 42 dönüme çıkardık” dedi.

Amacın doğal çilek yetiştirip halka doğal çilek yedirmek olduğunu anlatan Nar, insanlara beğendikleri çileği dalından seçerek toplama imkânı sunmak istediklerini söyledi.

Sistem şöyle işliyor: Ziyaretçilere girişte sepet veriliyor ve bahçeye yönlendiriliyor. Herkes kendi seçtiği çileği tadına bakarak topluyor. Çıkışta topladığı çileği tarttırıp ücretini ödüyor.

Cumartesi ve pazar bahçe doluyor

Nar, ziyaretçilerin tarlada yiyerek ve eğlenerek çilek topladığını anlatıyor. “Cumartesi ve pazar günleri bahçemiz oldukça kalabalık oluyor” dedi.

Tarladan çilek toplayan annesi Gülümser Nar da bahçenin kalabalığına değindi. “Vatandaşlarımız beğendikleri ve seçtikleri çilekleri kendi elleriyle toplayıp evlerine götürüyor. Evlerinde de afiyetle tüketebiliyorlar” dedi.

Bilecik, Eskişehir ve Bursa'dan geliyorlar

Bahçeye ilgi tek ille sınırlı değil. Bilecik, Eskişehir, Bursa ve çevre illerden gelen vatandaşlar, ellerindeki sepetlerle tarlaya giriyor.

İstedikleri çileği toplayıp satın alıyorlar. Hobiyle açılan 2 dönümlük bahçe, 8 yılın sonunda bir hafta sonu rotasına dönüştü.

Sık sorulan sorular

Bahçe nerede? Bilecik merkeze bağlı Ulupınar köyünde.

Çilek nasıl toplanıyor? Girişte size sepet veriliyor, bahçede beğendiğiniz çileği dalından kendiniz topluyorsunuz, çıkışta tarttırıp ödüyorsunuz.

Ne zaman gitmeli? Bahçe cumartesi ve pazar günleri kalabalık oluyor.

Üretim ne kadar? 42 dönümlük arazide 100 bin kök çilek bulunuyor, yıllık üretim 100 ton.