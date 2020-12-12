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Aktüel Bilecik'te hırsızlık yapan 2 kadın suçüstü yakalandı
Aktüel

Bilecik'te hırsızlık yapan 2 kadın suçüstü yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-12-12 13:33:03 -
Bilecik'te hırsızlık yapan 2 kadın suçüstü yakalandı

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Söğüt ilçesinde evden hırsızlık yapan 2 kadın suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, farklı adreslerden gelen hırsızlık ihbarları üzerine bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Çalışmalar sonucu şüpheli C.A. ve S.C'yi takibe alan ekipler, 2 kadını başka bir evden hırsızlık yaparken suçüstü yakaladı.

Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, ziynet eşyaları ele geçirildi.

Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.C. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Farklı bir hırsızlık olayından aranması bulunan C.A, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne gönderildi.

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