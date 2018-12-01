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Bilecik'te aç kalan çakallar şehre indi!

Bilecik merkezde aç kalan çakalların yiyecek bulmak için şehre inmesi, vatandaşlarda paniğe neden oldu.

01 Aralık 2018 Cumartesi 12:29
Bilecik'te aç kalan çakallar şehre indi!

Bilecik merkez Hürriyet Mahallesi Edebali Konutları yakınında bulunan ormanlık alandan aç kalan çakallar şehre girdi. Toplam 6 çakal grubu, bir vatandaşın cep telefonu tarafından fotoğraflandı. Yola çıkan çakallar araç ve insanların olması nedeniyle geldiği yoldan geri döndüler.

Öte yandan aynı bölgede bulunan Bilecik Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi çalışanları, aç kalan tilki, çakal ve diğer hayvanların yiyecek aramaları için şehre inmeleri muhtemel bölgedeki ormanlık alana yiyecek bırakıyor.

Haber Tarihi: 01 Aralık 2018 Cumartesi 12:29
  1. Aç kalan çakallar şehre indi!
  2. Çakal
  3. Bilecik
  4. Çakal sürüsü

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