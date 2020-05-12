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Aktüel

Bilecik’te 3 ormancıyı darp eden 2 kişi tutuklandı

Bilecik’te görevi başında biri şef olmak üzere 3 ormancıyı darp eden 3 kişiden 2’si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-12 15:54:46 -
Bilecik’te 3 ormancıyı darp eden 2 kişi tutuklandı

Bilecik’te görevi başında biri şef olmak üzere 3 ormancıyı darp eden 3 kişiden 2’si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Alınan bilgilere göre, Bilecik’in Gölpazarı ilçesine bağlı Hacıdurmuşlar köyünde devlet tarafından kesilen ağaçların nakliyesi sırasında Gölpazarı Orman İşletme Şefliği çalışanı İşletme Şefi İsmail E., orman muhafaza memurları Bayram K. ve Mehmet Ç. ile Sakarya’dan köye gelen nakliyatçı Ö.K., Ö.Ç. ve B.K. arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşünce Ö.K., Ö.Ç. ve B.K. biri şef olmak üzere 3 ormancıyı darp etti. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibince Gölpazarı İlçe Devlet Hastanesine kaldırılan çalışanların şikayeti üzerine jandarma tarafından gözaltına alınan zanlılar, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ö.K. ile B.K. çıkarıldığı hakimlikçe "görevli memura mukavemet" suçundan tutuklanarak, Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. Ö.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Öte yandan Tarım ve Orman Çalışanları Birliği Sendikası (TOÇ BİR-SEN) üyeleri, Bilecik Orman İşletme Müdürlüğü önünde olayı kınayan bir açıklama yaptı.

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