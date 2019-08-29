Bilecik 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı değişti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, 38 ilin jandarma komutanlıklarına atama yapılırken, Bitlis Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya,Bilecik’e atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, 38 ilin jandarma komutanlıklarına atama yapılırken, Bitlis Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya,Bilecik’e atandı.

Erdoğan’ın imzasıyla Jandarma Genel Komutanlığındaki 18 generalin görev yeri değişirken, Bilecik Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Murat Bulut, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkan Yardımcılığına atandı. Bulut’un yerine Bitlis Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya geldi. Daha önce Bilecik 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanıyken Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı görevine getirilen Tümgeneral Halis Zafer Koç, Jandarma Genel Komutanlığı Denetleme Değerlendirme Başkanlığı görevine getirildi.

Öte yandan Bilecik Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığı Denetleme ve Değerlendirme Başkanı Kıdemli Albay İlhan Uzunoğlu ise; Çorum İl Jandarma Komutanlığına atandı.

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