  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türk düşmanı Menendez iyice köşeye sıkıştı! Yunanistan'ın aklında ise tek bir soru var

Almanlar Türk şirketini apar topar satın almaya geldi! Kritik maddeyi üretecekler

CHP delege borsası! İmamoğlu kesenin ağzını açtı: Rüşvet çarkı 500 bin TL'den başlıyor

CHP’li isimden şoke eden itiraflar! “Bir milletvekilimiz bana Kılıçdaroğlu’na güvenme dedi”

Dünyaca ünlü bankadan Türkiye duyurusu: ABD'li şirketler seçmeye başladı

'Garson'un hardiskinden yeni veriler çıktı! Emniyet'te 3 bin FETÖ'cü deşifre oldu

Meteoroloji bölge bölge uyardı! Kuvvetli geliyor

26 Eylül 2023: Günün Âyet ve Hadisi

26 Eylül 2022: Dünya Alimler Birliği Başkanı Yusuf El Kardâvi'nin vefatı

Beyaz Saray'dan Türk düşmanı senatör hakkında açıklama
Gündem Bildirici, bilir misin; “Faruk” ne demek?
Gündem

Bildirici, bilir misin; “Faruk” ne demek?

Yeniakit Publisher
2023-09-26 11:09:00 -
Bildirici, bilir misin; "Faruk" ne demek?

Yeniakit Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, "Bildirici, bilir misin; “Faruk” ne demek?" başlıklı yazısında dikkat çeken ifadeler kullandı.

Yeniakit Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, “Zillet medyası, FETÖ’cü sapık doktorun marifetlerini görmedi” başlıklı haberden rahatsız olan CHP'li eski RTÜK üyesi Faruk Bildirici'yi köşesine taşıdı.

İşte Ali İhsan Karahasanoğlu'nun o yazısı:

Psikologları, psikiyatrları kullanarak, gözlerine kestirdikleri dindarlardan “cinsel canavar” icat eden şebeke, suçüstü oldu..

Profesör etiketi de olan Salih Zoroğlu, “Çoklu kişilik bozukluğu” teşhisi adı altında, çocukları, hayali olayları birinci derece akrabalarına bile isnat etmeye nasıl ikna ettiği ortaya çıkarıldı..

Bekliyoruz ki, dindarları “cinsi sapık” isnadı ile yerden yere vuranlar..
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Burdaki sapkınlığı da fikri takip ile sorgulasınlar..

Nerde??

Birinci gün haber yaptılar.

Hemen ertesi günü, “pardon, yanlış oldu. Biz Salih abimize hiç laf söyler miyiz. Söyletir miyiz” modunda, tornistan açıklamaları ile gazetelerini doldurdular, köşelerini bocaladılar..

“Bu konuyu es geçelim, daha fazla rezil olmayalım” diyeceklerine, bu konuyu, sapıkları savunacak şekilde gündeme getirmeye kalktılar..

...YAZIYI OKUMAK İÇİN...

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

dede

bunlarin cogu ermeni.....ve bu millete dusman
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23