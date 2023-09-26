Bildirici, bilir misin; “Faruk” ne demek?

Yeniakit Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, “Zillet medyası, FETÖ’cü sapık doktorun marifetlerini görmedi” başlıklı haberden rahatsız olan CHP'li eski RTÜK üyesi Faruk Bildirici'yi köşesine taşıdı.

İşte Ali İhsan Karahasanoğlu'nun o yazısı:

Psikologları, psikiyatrları kullanarak, gözlerine kestirdikleri dindarlardan “cinsel canavar” icat eden şebeke, suçüstü oldu..

Profesör etiketi de olan Salih Zoroğlu, “Çoklu kişilik bozukluğu” teşhisi adı altında, çocukları, hayali olayları birinci derece akrabalarına bile isnat etmeye nasıl ikna ettiği ortaya çıkarıldı..

Bekliyoruz ki, dindarları “cinsi sapık” isnadı ile yerden yere vuranlar..

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Burdaki sapkınlığı da fikri takip ile sorgulasınlar..

Nerde??

Birinci gün haber yaptılar.

Hemen ertesi günü, “pardon, yanlış oldu. Biz Salih abimize hiç laf söyler miyiz. Söyletir miyiz” modunda, tornistan açıklamaları ile gazetelerini doldurdular, köşelerini bocaladılar..

“Bu konuyu es geçelim, daha fazla rezil olmayalım” diyeceklerine, bu konuyu, sapıkları savunacak şekilde gündeme getirmeye kalktılar..

...YAZIYI OKUMAK İÇİN...