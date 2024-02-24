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Gündem Bilal Erdoğan'dan Pamukkale Üniversitesi İslami İlimler Enstitüsü’ne ziyaret
Gündem

Bilal Erdoğan'dan Pamukkale Üniversitesi İslami İlimler Enstitüsü’ne ziyaret

Yeniakit Publisher
2024-02-24 14:25:00 -
Bilal Erdoğan'dan Pamukkale Üniversitesi İslami İlimler Enstitüsü’ne ziyaret

Necmeddin Bilal Erdoğan, 23 Şubat 2024 Cuma günü, Gaye Vakfı'nın katkılarıyla faaliyete geçirilen Pamukkale Üniversitesi İslami İlimler Enstitüsü'nü ziyaret etti.

Enstitü Müdürü Doç. Dr. Harun Abacı'dan Enstitünün faaliyetleri hakkında detaylı bilgi alan Erdoğan, burada sergilenen el yazması kitapları inceledi. Ardından Konferans Salonu'nda, enstitüde eğitim görmekte olan Kırgız öğrencilere ve diğer katılımcılara konuşma yaptı.

Erdoğan konuşmasında; İslami İlimler Enstitüsü'nde eğitim görmekte olan Kırgız öğrencilerin kendi kültürlerini burada okuyan diğer öğrencilere de öğretmeleri gerektiğini ve kültürel kaynaşmayı sağlamalarının başarıya giden yolda çok önemli bir adım olduğunu ifade etti.

 

Ardından Kırgız öğrencilerle birlikte Prof. Dr. Mustafa Cevat Akşit Hocaefendi'nin evinde yemek yiyen Necmeddin Bilal Erdoğan, Enstitüde eğitim veren akademisyenlere ve öğrencilere başarı temennisinde bulunduktan sonra kendisine Prof. Dr. M. Cevat Akşit Hocaefendi tarafından Yatağan Kılıcı hediye edildi.
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