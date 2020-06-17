BİK Müdürü Oranlı’nın 5. kitabı yayımlandı

Basın İlan Kurumu (BİK) Mersin İl Müdürü Çetin Oranlı’nın 5. kitabı ’Ruha Dokunan İnsan Öyküleri’ yayımlandı.

Oranlı’nın daha önce yayımlanan ’Sözün Ardı’, ’Gazetecilik’, ’Demir Kepenkli Ev’ ve ’Ruha Dokunan Patiler’ kitaplarının ardından ’Ruha Dokunan İnsan Öyküleri’ adlı eseri de kitapçılarda yerini aldı. Ornanlı’nın son kitabında 12 öykü yer alıyor.

Gerçeğe dayanan öykülerden oluşan beşinci kitabıyla insanların kalplerinde iyilik uyandırmayı amaçladığını belirten yazar Çetin Oranlı, “Hayatı mücadelelerle geçen Anadolu insanının kalbi iyilik dolu. İnsanlarımızın ayakta kalma çabalarını, yaşadığı dramları, hüzünleri, mutlulukları kitaplarıma yansıtmaya çalışıyorum. Ve en önemlisi de kalplerindeki iyiliği. Elinde bir parça ekmek olsa bile bunu paylaşmaktan kaçınmadığına dair güzel örnekleri. Yazdıklarımızla okurun kalbinde merhamet hissi başta olmak üzere iyilik ve güzellikler uyandırabilirsek ne mutlu” dedi. Oranlı, okurların kitaba bütün kitap siteleri ve kitapevleri üzerinden ulaşabileceğini belirtirken,

kitabın tanıtımına ilişkin arka kapak yazısında ise şu ifadelere yer verdi; "Bir çocuk, babasının geçmişini dinlerken güneş usul usul dağların arkasına yaslanır, göçmen kuşlar gölün kıyısında mola verir ve sonra uzaklara göçer. Bir adam ısrarla hakkını ararken bir nehir yatağının kıyısında değirmen taşı yosun tutar. Geçmişin odaları, avlusundaki meyve ağaçları çağırır genç kadını.

Garip, çöpten topladığı küflü ekmeği köpeğiyle paylaşır. Kalpten gazi olanlar bir türlü yerleşemez bir yere. Ve zaman, kuşların konduğu çınar ağaçlarını, taş duvarları alıp götürse de geriye bir kulübede, küçük tüpte pişen sıcak çay eşliğinde yapılan sevmeye, hayata tutunmaya dair narin sohbetlerin ruhun çeperlerinde bıraktığı buğu kalır. Kendi başına gelmeyen şey, uzak gibi görünür insana. O yüzden.. Kötülüğün bunca hüküm sürdüğü dünyada iyiler olanca gücüyle mücadele etmeli. Kalplerinde sevgi, merhamet, sevda ve ayrılık olanların hikayeleri.”