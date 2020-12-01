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Aktüel BİK Genel Müdürü Duran: "Gazetecilik faaliyetleri için sokağa çıkma kısıtlaması mücbir sebep sayılacak"
Aktüel

BİK Genel Müdürü Duran: "Gazetecilik faaliyetleri için sokağa çıkma kısıtlaması mücbir sebep sayılacak"

Yeniakit Publisher
2020-12-01 15:53:55 -
BİK Genel Müdürü Duran: "Gazetecilik faaliyetleri için sokağa çıkma kısıtlaması mücbir sebep sayılacak"

İSTANBUL (AA) - Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Rıdvan Duran, gazete çıkaranlar, dağıtanlar ve haber üretenler için sokağa çıkma kısıtlamasının "mücbir sebep" sayılacağını bildirdi.

Rıdvan Duran, yaptığı yazılı açıklamada, İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında aldığı yeni tedbirlere göre hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasından gazetelerin çalışanlarının da etkilendiğini belirtti.

Duran, açıklamasında, "Gazete çıkaranlar, dağıtanlar ve haber üretenler için sokağa çıkma kısıtlaması mücbir sebep sayılacak." ifadelerini kullandı.

Gazetelerin resmi ilan yayımlama haklarını sürdürebilmeleri için yerine getirmek zorunda oldukları şartların Resmi İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli Yayınlar Yönetmeliği'nde belirlendiğine değinen Duran, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

"Sokağa çıkma kısıtlaması kararıyla cumartesi ve pazar günleri gazeteler, mevzuat gereği yükümlü oldukları baskı ve satış zorunluluklarını yerine getirme imkanları bulamayacaklar. Bu nedenle, ilgili günler mücbir sebep sayılacak ve yayınlanmaması halinde gazeteler, yönetmeliğin 27. maddesinin birinci b, ç ve d bentlerinden muaf tutulacak."

Duran, Kovid-19 salgını sebebiyle gazete ve dergilerin mevzuat gereği yerine getirmek zorunda oldukları sürekli yayınlanma, asgari fiili satış, gazete teslim yükümlülüğü, asgari kadrodaki gazetecilerin nitelikleri gibi şartları gözetmeden resmi ilan ve reklam yayınlama haklarının devamına karar verildiğini, asgari fiili satış ve kadroda yer alan gazetecilerin kısa çalışma ödeneğinden yararlandırılmasına ilişkin imkanların da 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzatıldığını bildirdi.

Basın İlan Kurumunun pandemi başladığından beri basının yanında olduğunu vurgulayan Duran, "Bu desteklerimizi, pandemi şartlarına uygun olarak devam ettireceğiz." açıklamasında bulundu.




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