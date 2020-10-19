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Aktüel Bigalı Mehmet Çavuş belgeselinin çekimleri devam ediyor
Aktüel

Bigalı Mehmet Çavuş belgeselinin çekimleri devam ediyor

Yeniakit Publisher
2020-10-19 18:23:10 -
Bigalı Mehmet Çavuş belgeselinin çekimleri devam ediyor

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Seddülbahir kahramanı Bigalı Mehmet Çavuş'un hayatının anlatıldığı belgeselin çekimleri sürüyor.

İlçeye bağlı Bahçeli köyünde çekimlerin ikinci aşamasına geçilen belgeselin yönetmenliğini ve yapımcılığını üstlenen Gökhan Tarkan Karaman, gazeteci-senarist Cem Fakir ile Bigalı Mehmet Çavuş Derneği Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda belgeselin danışmanlığını yapan Ömer Arslan, Mehmet Çavuş'un kabrini ziyaret etti.

Ekip, daha sonra Mehmet Çavuş'un evinin bahçesi ve aileye geçim kaynağı olan dut ağaçlarının bulunduğu alanda incelemeler yaparak, fikir alışverişinde bulundu.

Bu sırada gazetecilere açıklamalarda bulunan Karaman, belgesel çekimlerinin yarısını tamamladıklarını söyledi.

Sonraki aşama olarak köyde canlandırma sahnelerini çekeceklerini belirten Karaman, "İstanbul'dan gelen senaristimiz Cem Fakir ile dokuyu özümsemek ve ruhunu yaşamak adına hem kahramanımızın kabrini hem de yaşamış olduğu evde incelemelerde bulunduk." dedi.

Cem Fakir ise Mehmet Çavuş'un hem savaş öncesi hem sonrası yaşadığı yerde bulunmalarının kendilerini heyecanlandırdığını anlatarak, "Yerinde incelemelerde bulunmak, bizi duygusal anlamda etkilemesi senaryomuzu zenginleştirecektir." ifadesini kullandı.

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