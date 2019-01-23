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'Bidon kafa'dan 3 saatte 4.7 milyonluk vurgun!

Bugün Saat 9’u 5 geçe 1881 adet kitabı 2500 liradan satacağını açıklayan Yılmaz Özdil sosyal medyadan gelen tepkilere rağmen geri adım atmadı. Kısa sürede 2500 liradan kitap satın alacak 1881 kişi bulmayı başaran Yılmaz Özdil ve Kırmızı Kedi Yayınevi Atatürk sömürüsünden 4.7 milyon lirayı cebe indirdi.

23 Ocak 2019 Çarşamba 13:39
'Bidon kafa'dan 3 saatte 4.7 milyonluk vurgun!

35 TL etiketle 4 ay önce piyasaya sürülen Yılmaz Özdil'in 'Mustafa Kemal' kitabının 1881 adet özel baskısı 23 Ocak'ta saat 9'u 5 geçe satışa sunuldu

4 milyon 702 bin lirayı cebe indirdi!

Kısa sürede 2500 liradan kitap satın alacak 1881 kişi bulmayı başaran Yılmaz Özdil, Atatürk ticaretiyle 4.7 milyon lirayı cebine indirdi.

"Kırmızı Kedi fare avında!"

Çiftlik Bank’a övgüler dizmişti

Çiftlik Bank vurgunuyla milyonları dolandıran 'Tosun' lakaplı Mehmet Aydın'a methiyeler düzen Yılmaz Özdil, "Ben aslında Tosun'u takdir ediyorum. Bak vallaha Uğur Abi. 35 yıllık gazeteciliğimde benim gelidiğim nokta yani Tosun'a para verebilecek, 1 milyar dolar verebilecek bir ahali varsa bunların parasını almak sevap zaten abi, almazsan günah" ifadesini kullanmıştı.

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Haber Tarihi: 23 Ocak 2019 Çarşamba 13:39
  1. Aydın
  2. Yılmaz Özdil
  3. Mustafa Kemal Atatürk
  4. Kırmızı Kedi Yayınevi
  5. kitap

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