'Bidon Kafa' Yılmaz Özdil'den 'Dandik' yazı
Tekaüt Kemalistlerin tatmin aracı Sözcü'nün“Bidon Kafa”sı Yılmaz Özdil, eski yazılarına takla attırarak okurlarının aklıyla dalga geçme eylemlerine bugün bir yenisini daha ekledi.22 Eylül 2018 Cumartesi 17:02
yeniakit.com.tr özel
Geçtiğimiz aylarda, 12 yıl önce karaladığı ve Sabah gazetesinde yayınlanan ‘Doktor’ başlıklı yazısını yeni bir yazıymış gibi yalnızca başlığını değiştirerek 1 Şubat 2018'de "Türk Tabipler Birliği" başlığıyla tekrar yayınlayan Yılmaz Özdil, Yeniakit.com.tr yazarı Zekeriya Say tarafından ifşa edilmişti.
Bu hareketiyle gazetecilik tarihinde bir skandal imza atan Yılmaz Özdil, yine benzer bi skandala imza atarak ilki 16 Aralık 2008’de olmak üzere Hürriyet gazetesinde üç kez yayımladığı yazısına, küçük taklalar attırarak dördüncü kez Sözcü’de yayınladı.
“Bizim gibi tırışkadan teyyare şekilde yönetilen ülkelerde “üç” pek makbüldür.” diyerek “giriş cümlesi” yazdığı yazısında;
“vatan millet sakarya
at avrat silah
göz gez arpacık
yol su elektrik
yap işlet devret
kulak burun boğaz
90 60 90
giriş gelişme sonuç
çatal kaşık bıçak
terazi lastik jimnastik
domates biber patlıcan
kestane gürgen palamut
bakü tiflis ceyhan
limit türev integral”
gibi üçleme örneklerini sıralayan Özdil, sözü; Hazine ve Maliye Bakan Berat Albayrak’ın açıkladığı Yeni Ekonomi Programı’na getirerek, “üç kelime”lik adı ve “YEP” şeklindeki üç harflik kısaltması dolayısıyla Albayrak’ın programını eleştirdi.
Eleştirisini; “Denge, disiplin, değişim” mottosu üzerinden sürdüren Özdil, sloganın üç harfe tekabül ettiğini ifade ederken, Yeni Ekonomi Programı’nın 3D ile dengelendiğini ve bir “d” fazla söylense “dandik” olacağını iddia etti.
ÖZDİL'İN KENDİSİ TESCİL ETTİ
Özdil ise aynı içeriği kullanarak bugün dördüncü yazısını yazarken, bu eleştirisiyle trajikomik bir duruma düşerken, aynı şeyi üçten fazla tekrarladığı için kendi ifadesiyle yazısının “dandik” olduğunu bizzat kendisi tescil etmiş oldu.
Öte yandan, 17-25 Aralık yargı darbesinden sonra Fetullahçı Terör Örgütünün sesi gibi yayınlar yapan Sözcü' yazarı Özdil, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma dosyasına giren bir ByLock yazışmasında; “Fethullahçı Terör Örgütü üyelerinin kesinlikle okuması gereken gazete ve köşe yazarları listesinde” yer alıyor.
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