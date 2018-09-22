'Bidon Kafa' Yılmaz Özdil'den 'Dandik' yazı

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Geçtiğimiz aylarda, 12 yıl önce karaladığı ve Sabah gazetesinde yayınlanan ‘Doktor’ başlıklı yazısını yeni bir yazıymış gibi yalnızca başlığını değiştirerek 1 Şubat 2018'de "Türk Tabipler Birliği" başlığıyla tekrar yayınlayan Yılmaz Özdil, Yeniakit.com.tr yazarı Zekeriya Say tarafından ifşa edilmişti.

Bu hareketiyle gazetecilik tarihinde bir skandal imza atan Yılmaz Özdil, yine benzer bi skandala imza atarak ilki 16 Aralık 2008’de olmak üzere Hürriyet gazetesinde üç kez yayımladığı yazısına, küçük taklalar attırarak dördüncü kez Sözcü’de yayınladı.

“Bizim gibi tırışkadan teyyare şekilde yönetilen ülkelerde “üç” pek makbüldür.” diyerek “giriş cümlesi” yazdığı yazısında;

“vatan millet sakarya

at avrat silah

göz gez arpacık

yol su elektrik

yap işlet devret

kulak burun boğaz

90 60 90

giriş gelişme sonuç

çatal kaşık bıçak

terazi lastik jimnastik

domates biber patlıcan

kestane gürgen palamut

bakü tiflis ceyhan

limit türev integral”

gibi üçleme örneklerini sıralayan Özdil, sözü; Hazine ve Maliye Bakan Berat Albayrak’ın açıkladığı Yeni Ekonomi Programı’na getirerek, “üç kelime”lik adı ve “YEP” şeklindeki üç harflik kısaltması dolayısıyla Albayrak’ın programını eleştirdi.

Eleştirisini; “Denge, disiplin, değişim” mottosu üzerinden sürdüren Özdil, sloganın üç harfe tekabül ettiğini ifade ederken, Yeni Ekonomi Programı’nın 3D ile dengelendiğini ve bir “d” fazla söylense “dandik” olacağını iddia etti.

ÖZDİL'İN KENDİSİ TESCİL ETTİ

Özdil ise aynı içeriği kullanarak bugün dördüncü yazısını yazarken, bu eleştirisiyle trajikomik bir duruma düşerken, aynı şeyi üçten fazla tekrarladığı için kendi ifadesiyle yazısının “dandik” olduğunu bizzat kendisi tescil etmiş oldu.

Öte yandan, 17-25 Aralık yargı darbesinden sonra Fetullahçı Terör Örgütünün sesi gibi yayınlar yapan Sözcü' yazarı Özdil, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma dosyasına giren bir ByLock yazışmasında; “Fethullahçı Terör Örgütü üyelerinin kesinlikle okuması gereken gazete ve köşe yazarları listesinde” yer alıyor.