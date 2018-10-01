'Bidon kafa' yıllardır vazgeçmedi! Yine manipülasyon girişimi
Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, bugünkü köşesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya ziyaretini ele aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Külliyenin iç dizaynına ilişkin 'Sarımsı renkleri altın sanıyorlar' açıklamalarını duymazdan gelen Özdil, yıllardır yaptığı işten yine vazgeçmeyerek okuyucuları manipüle etmeye çalıştı.01 Ekim 2018 Pazartesi 10:55
Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya ziyaretini köşesine taşıdı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ilk yapıldığı zamanlarda da vatandaşları 'Külliyenin koltukları altın kaplama, klozetleri altın kaplama' sözleriyle manipüle etmeye çalışan Özdil, bugünkü yazısında da Almanya'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Almanya Başbakanı Merkel'in oturduğu koltukları ve Külliye'de oturduğu koltukların fotoğraflarını vererek okuyucuları manipüle etmeye çalıştı.
İşte Özdil'in 4 cümlelik o yazısı;
Koltuk her şeyi anlatıyor.
Sehpa da.
Biz niye bu haldeyiz…
Onlar niye Almanya.
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