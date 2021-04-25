Biden'ın skandal açıklamasına Erdoğan'dan misilleme!

ABD Başkanı Joe Biden’ın 1915’te yaşanan Ermeni olayları ile ilgili ‘soykırım’ ifadesini kullanarak büyük bir rezalete imza atması büyük yankı uyandırdı. Türkiye ve Azerbaycan Biden’ın küstahlığına en üst perdeden tepki gösterdi.

Bugünkü yazısında konuyu işleyen Haber 7 yaza Taha Dağlı, Amerikalıların, Türkiye'nin 2019'daki PKK-PYD terör örgütüne yönelik operasyonuna, soykırım tehdidiyle karşılık vermiş olduğunu belirtti.

* ABD, Paşinyan'ı güçlü tutarak, Kafkasya'yı dizayn etmeyi planlıyor.

* Skandal karara Türkiye'nin cevabı yine bir PKK operasyonu ile oldu. Erdoğan-Biden görüşmesinin hemen Kuzey Irak'taki operasyonlar başladı.

* ABD yıllardır elinde tuttuğu kozu hem Ermenistan için hem Yunanistan ve Rumlar için hem de PKK için oynadı.

* ABD yönetiminin elinde bir tek FETÖ düzmecesi olan Halkbank kozu kaldı. Yakında onu da piyasaya sürecekler.

İşte Dağlı'nın "Ermenilerle birlikte Rumlara da PKK'ya da mesaj var" başlıklı o yazısı;

Soykırım iftirası, 2019’daki Barış Pınarı harekatıyla ete kemiğe büründü.

Türkiye, Suriye’nin doğusunda PKK-PYD’ye yönelik harekat düzenlediğinde ABD Başkanı Trump’dı.

Amerika’da demokratların neredeyse tamamı, cumhuriyetçilerin de bir çoğu Trump’ı suçlamış, "nasıl olur da Türkiye’nin müttefiklerimize yönelik operasyonuna sessiz kalırsın" demişlerdi.

Türkiye'nin dev operasyonuna sözde soykırım ile karşılık verdiler

Trump’tan ses gelmeyince kendileri harekete geçti.

ABD Kongresinin her iki kanadında, Temsilciler Meclisi ve senatoda, soykırım iddiaları kabul edildi.

Amerikalılar, Türkiye’nin PKK-PYD terör örgütüne yönelik operasyonuna, soykırım tehdidiyle karşılık vermiş oldu.

Biden başkan adayıyken kongrenin elindeki o dosyayı kabul edeceğini vaat etti.

Ve yaptı.

Ermeni iftiralarını “soykırım” diye ilan etti.

Türkiye'nin yanıtı yine PKK operasyonuyla oldu

Soykırım iftirası bir PKK operasyonu neticesinde başlamıştı, Türkiye’nin yanıtı yine PKK operasyonuyla oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden’la yaptığı görüşme sonrası telefonu kapatınca, askerimiz Irak’ın kuzeyinde PKK terör örgütüne yönelik Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarını başlattı.

PKK’ya orada artık barınacak delik yok.

Pençe operasyonlarının devamı Sincar olacak, öyle görünüyor.

ABD'nin Paşinyan'lı Kafkasya planı

Tekrar soykırım iftirasına gelecek olursak. Biden’ın metninde Ermeni iddialarından bahsedilirken Rumlara da atıfta bulunulmuş.

Biden o metinde İstanbul ifadesini kullanmıyor, Yunanistan’ı memnun edecek şekilde Konstantinopolis diyor.

Tıpkı Yeni Zelanda’da camilere yönelik katliam yapan teröristin söylediği gibi. O terörist te katliam ilanında ısrarla Konstantinopolis diyordu.

Ve elbette Ermenilere kucak açtı Biden.

Ama hepsine değil.

Bilhassa ısrarla Ermenistan’ın başında durmasını istediği Ermeni Başbakan Paşinyan’a bir hediye sunmuş oldu, soykırım iftirasıyla.

Çünkü ABD, Paşinyan’ı güçlü tutarak, Kafkasya’yı dizayn etmeyi planlıyor.

Karabağ’daki Rus etkisine karşı ABD, Paşinyan’ı sahaya sürebilir. Bu da bölgenin yeniden karışmasına yol açacaktır.

Biden’ın soykırım ilanına Ermenistan’daki muhaliflerin verdikleri tepkilere bakınca mesele daha iyi anlaşılabiliyor. Çünkü Paşinyan karşıtı olan Rusya yanlısı Ermeniler, bu soykırım ilanıyla ABD’nin Karabağ’da bir kontrol mekanizması kuracağına inanıyor.

ABD yıllardır elinde tuttuğu kozu oynadı.

Hem Ermenistan için hem Yunanistan ve Rumlar için hem de PKK için.

ABD'nin elinde bir tek FETÖ düzmecesi olan Halkbank kozu kaldı

Aslında hepsi aynı kapıya çıkıyor.

Ermenistan’ın Asala terör örgütüyle, Yunanistan ve Rumların EOKA terör örgütünün, PKK terör örgütüyle aynı olduğunu unutmayalım.

ABD yönetiminin şimdi elinde bir tek FETÖ düzmecesi olan Halkbank kozu kaldı.

Yakında onu da piyasaya süreceklerdir.

Ama öncesinde Biden yönetiminin bir hamle daha yapması muhtemel.

Suriye’de PYD terör örgütüne sırf Türkiye düşmanlığından dolayı özerklik vermeye kalkabilirler.