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Dünya Biden'ın açıklaması İsrail'i küplere bindirdi! "Kabul edilemez bir tehdit"
Dünya

Biden'ın açıklaması İsrail'i küplere bindirdi! "Kabul edilemez bir tehdit"

JCPOA ile, İran'ın nükleer programını küçültme karşılığında uluslararası yaptırımların kaldırılması kabul edilmişti. ABD Başkanı Joe Biden'ın da yeşil ışık yaktığı anlaşmaya İsrail tepki gösterdi. İsrail Savunma Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Aviv Kochavi, İran için, "Kabul edilemez bir tehdit" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-01-27 13:16:00 -
Biden'ın açıklaması İsrail'i küplere bindirdi! "Kabul edilemez bir tehdit"

İsrail Savunma Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Aviv Kochavi, Kapsamlı Ortak Eylem Planını (JCPOA) hem stratejik hem de operasyonel açıdan, İsrail için kabul edilemez bir anlaşma olarak nitelendirdi.

2015 yılında İran, Çin, Fransa, Almanya, Rusya, Birleşik Krallık, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği tarafından imzalanan JCPOA ile, İran'ın nükleer programını küçültme karşılığında uluslararası yaptırımların kaldırılması kabul edilmişti.

ABD 2018'de tek taraflı olarak anlaşmadan çekildi ve İran'a yaptırımları yeniden uygulamaya başladı. Tahran da, kendi taahhütlerinden kademeli olarak vazgeçerek nükleer çalışmaları hızlandırdığını duyurdu.

Donald Trump'tan görevi devralan ABD'nin yeni başkanı Joe Biden'ın, daha kapsamlı bir anlaşmaya geri dönebileceği belirtiliyor.

Geçtiğimiz günlerde konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD'nin İran'la nükleer anlaşmaya uyacağını, ancak füze programını da kapsayan daha geniş bir anlaşmaya ihtiyaç olduğunu söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif de, orijinal anlaşmadaki herhangi bir revizyonu reddederek, Washington'un önce yaptırımları kaldırması gerektiğini belirtti.

Yeni ABD yönetiminin açıklaması, İsrail'in tepkisine neden oldu.

Kendisi nükleer anlaşmaya taraf olmasa da, İran'ın nükleer programının tehdit olduğunu iddia eden İsrail, ABD'nin yeniden anlaşmaya yanaşmasına tepki gösterdi.

İsrail Savunma Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Aviv Kochavi, Güvenlik Çalışmaları Enstitüsü konferansında, konuya ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

2015 nükleer anlaşması hayata geçerse, İran nihayetinde nükleer bomba elde etme yolunda ilerleyebilir. Çünkü anlaşma, nihai olarak bunu engelleyebilecek kısıtlamalar içermiyor. Mevcut anlaşma veya iyileştirilmiş bir versiyonu gibi görünen herhangi bir anlaşma da kötüdür. Buna izin verilmemelidir.

İsrailli askeri yetkili, 2015 anlaşmasına geri dönmenin, hatta onun geliştirilmiş bir versiyonunun operasyonel ve stratejik açıdan kötü bir anlaşma olacağını iddia ederek, böyle bir anlaşmayı önlemek için operasyonel tedbirler talep ettiğini söyledi.

Kaynak: Star.com.tr

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