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Gündem Biden'ı tehdit eden ABD’li öldürüldü
Gündem

Biden'ı tehdit eden ABD’li öldürüldü

Yeniakit Publisher
2023-08-10 07:46:00 - 2023-08-10 08:35:10
Biden'ı tehdit eden ABD’li öldürüldü

FBI'ın yazılı açıklamasında, Biden'ın ziyareti öncesinde Utah'ın Salt Lake City şehrinde Craig Deleeuw Robertson isimli kişinin, "evinde tutuklama işlemleri esnasında çıkan çatışmada" hayatını kaybettiği belirtildi.

Mahkeme kayıtlarında, bu kişinin, Başkan Biden, eski ABD Başkanı Donald Trump'ı yargılayan New York Bölge Savcısı Alvin Bragg ve New York Başsavcısı Letitia James'i tehdit ettiği kaydedildi.

Utah'taki ABD Bölge Mahkemesine sunulan dava dosyasında, Robertson'ın Facebook'ta paylaştığı, "Bir veya iki başkanlık suikastı için doğru zaman. Önce Joe sonra Kamala!!" şeklindeki ifadesine yer verildi.

Dosyada, Robertson'un 70-75 yaşlarında olduğu ve AR-15 tarzı yarı otomatik tüfek taşıdığı vurgulandı.

Biden'ın konu hakkında FBI tarafından bilgilendirildiği belirtildi.
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Yorumlar

Uğur

FBI yalan söylüyor. Adam vahşice katledilmiş.

mali

benim ülkemi hem de meclis kürsüsünden tehdit eden hdp li terörisler, cumhurbaşkanına asılacak adamsın diyen dergiler, cumhurbaşkanına bir gün yatağında ölü bulunur veya bir süikasta uğrar diyen sanatçılar ve cumhurbaşkanını tehdit eden çeşitli hayvana benzeten , medyadan hakaret eden küfredenler geziyor. bakın mediniyet özgürlük çığlığı atılan ABD de hemde 75 yaşında birinin yazdığı bir twit sebebiyle adamı evinde kurşuna dizmişler. darısı benim ülkeme. görbak yapılsın bir tane hdp li chpli bir devletime katil cumhurbaşkanına çocuk katili deyip hakaret edebiliyor mu
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