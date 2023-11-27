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Dünya Biden'dan İsrail-Filistin açıklaması: Tek yol var
Dünya

Biden'dan İsrail-Filistin açıklaması: Tek yol var

Yeniakit Publisher
2023-11-27 03:36:00 -
Biden'dan İsrail-Filistin açıklaması: Tek yol var

Filistin ve İsrail'e ilişkin açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Joe Biden, iki devlet için de tek çözüm yolunu açıkladı.

ABD Başkanı Joe Biden, “İki devletli çözüm, hem İsrail hem de Filistin halkının uzun vadeli güvenliğini garanti etmenin tek yoludur” dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail ve Filistin arasında iki devletli çözüm vurgusu yaptı. Biden sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “İki devletli çözüm, hem İsrail hem de Filistin halkının uzun vadeli güvenliğini garanti etmenin tek yoludur. İsraillilerin ve Filistinlilerin eşit ölçüde özgürlük ve onur içinde yaşayabilmelerini sağlamak için bu hedef doğrultusunda çalışmaktan vazgeçmeyeceğiz” dedi.

Kaynak: İHA

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