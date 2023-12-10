Biden yönetiminden İsrail’e tank mermisi satışına onay

BM'deki ateşkes tasarısını da veto eden ABD, İsrail’e silah satışına devam ediyor. Başkan Joe Biden yönetiminin, ABD Kongresi’nin onayına sunmadan acil durum yetkisini kullanarak İsrail'e 106,5 milyon dolar değerindeki 13 bin 981 adet tank mermisinin satışına onay verdiği öğrenildi.

HÜKÜMET ACİL DURUM YETKİSİNİ KULLANDI

ABD Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanlığı'nın tank mermilerinin İsrail'e derhal teslim edilmesi için Silah İhracatı Kontrol Yasası’ndaki acil durum yetkisini kullandığı belirtilerek, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın tank mermilerinin ABD'nin ulusal güvenlik çıkarları doğrultusunda İsrail'e derhal sağlanması gerektiği konusunda kongreye ayrıntılı gerekçeler sunduğu ifade edildi. Tank mermilerinin satışının ABD ordusu envanterinden yapılacağı belirtilen açıklamada, satışın ABD'nin savunması üzerinde olumsuz bir etkisi olmayacağı aktarıldı.

45 BİN TANK MERMİSİNİ İÇEREN DAHA BÜYÜK BİR SİLAH SATIŞININ PARÇASI

Söz konusu tank mermileri, Biden yönetiminin İsrail’e satmak için ABD Kongresi'nden onaylamasını istediği ve değeri 500 milyon dolardan fazla olan 45 bin tank mermisini içeren daha büyük bir silah satışının parçası olarak biliniyor.

ABD’de silah satışları genellikle kongredeki komiteler tarafından yapılan 20 günlük bir incelemenin ardından onaylanır veya onaylanmaz.



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