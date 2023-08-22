Biden yine dünyanın gündeminde! 'Utanç verici' diyerek tepki yağdırdılar
Sık sık gafları ve tavırlarıyla gündeme gelen ABD Başkanı Joe Biden'ın, orman yangınının yaşandığı Hawaii'deki ziyaret programında uyuyakalması sosyal medyada gündem oldu.
Biden'ın, Maui bölgesindeki orman yangınlarında ölenlerin anısına düzenlenen bir tören sırasında uyuduğunu gösteren görseller sosyal medyada geniş yer buldu.
Washington ve Hawaii arasındaki saat farkı ve uzun yolculuğun yorgunluğuna yenik düşen Biden'ın uyuma görüntüleri, sosyal medyada milyonlarca görüntüleme ve yorum aldı.
"Utanç verici"
Eski adı Twitter olan X sosyal medya platformunda bazı kullanıcılar, Biden'ın böyle önemli bir toplantıda uyuklamasının ülke için ''utanç verici'' olduğu yönünde paylaşımda bulundu.
Buna karşın bir kısım kullanıcılar, 80 yaşındaki Biden'ın böylesi uzun ve yorucu bir yolculuk sonrası katıldığı programda "şekerleme yapmasının" normal olduğunu savundu.
Biden, daha önce de konuşma yaptığı kürsüden inerken tökezlemesi, boşlukla selamlaşması ve bisikletten düşmesiyle gündem olmuştu.
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